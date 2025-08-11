Се намалуваат цените на бензините и дизелот од полноќ

Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) донесе Одлука со која се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,06% во однос на малопродажните цени на нафтените деривати утврдени согласно одлуката од 04.08.2025 година.

Малопродажната цена на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 се намалува за еден половина денар за литар, додека малопродажната цена на ЕУРОДИЗЕЛ се намалува за 1,00 денар за литар.

Од 12.8.2025 година од 00:01 часот максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат:

Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 74,50 (денари/литар)

Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 76,50 (денари/литар)

Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 68,50 (денари/литар)

Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 68,00 (денари/литар)

Мазут М-1 НС 39,786 (денари/килограм)