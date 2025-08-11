Глобалната вредност на станбените недвижности малку се намалува на речиси 287 трилиони долари

Се очекува глобалната вредност на станбените недвижности да се намали на 286,9 трилиони долари до крајот на 2024-та година, што претставува мал годишен пад од 2,7% во долари, според податоците од консултантската компанија „Savills“.

И покрај целокупниот пад, повеќето земји забележаа пораст на вредностите во локалната валута, поттикнати од зголемувањето на цените на куќите и проширувањето на станбениот фонд. Но, Кина, која сочинува една четвртина од глобалната вредност на станбените недвижности, забележа пад од 5,2% (8% во долари) бидејќи цените паднаа, а новата градба забави. Растот во другите земји беше засенет од овој пад, дополнително усложнет од силниот американски долар кон крајот на 2024-та година.

Иако вкупните вредности малку се намалија минатата година, глобалните вредности на станбените недвижности се уште се за 19% повисоки отколку во 2019-та година, што го одразува растот на пазарите на домување од пандемијата.

Резименото богатство е високо концентрирано. Десетте најголеми пазари – Кина, САД, Јапонија, Германија, Велика Британија, Франција, Канада, Австралија, Јужна Кореја и Италија – заедно сочинуваат 71% од глобалните вредности на станбените недвижности.

Кина останува најголемиот пазар, со 26% од глобалната вредност на домувањето. САД, вториот најголем пазар, придонесува со 18% во вкупниот износ. САД забележаа раст од 5,1% во 2024 година, поттикнат од зголемувањето на цените на куќите и новите градби.

Заедно, Кина и САД сочинуваат 44% од глобалниот пазар на домување по вредност.

Богатството на домувањето е нерамномерно распределено низ целиот свет. Европа е дом на една четвртина од светската вредност на станбените недвижности, но само 10% од населението. Северна Америка, со само 6% од светската популација, држи 22% од вредноста на станбените недвижности.

Спротивно на тоа, Африка и Азија, каде што живее мнозинството од светската популација, имаат непропорционално мал удел во богатството на домувањето.

Оваа разлика го истакнува потенцијалот за иден раст на вредноста во густо населените земји со брзорастечки економии. На пример, Индија, најнаселената земја во светот, моментално е рангирана само на 16-то место во однос на вкупната вредност на домувањето.