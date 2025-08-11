Инфлацијата е најголемата закана за Трамп

Најголемата економска закана за Трамп е инфлацијата. Домаќинствата би можеле да видат повисоки цени како резултат на неговите царини долго пред официјалната статистика да го одрази трендот, според анализата на „Wall Street Journal“.

Не би погрешиле ако претпоставите дека претседателот Доналд Трамп се обидува да го одвлече вниманието. Таков е случајот со бучавата околу податоците за вработување на Бирото за статистика на трудот по серијата засрамувачки бројки. Невработеноста не е закана за неговиот грандиозен проект за царини. Инфлацијата е убиецот, а можеби и тивок убиец.

Од минатиот петок, Американците научија повеќе отколку што некогаш сакаа да знаат за Бирото за статистика на трудот. Трамп ја отпушти економистката што го водеше тој оддел на Министерството за труд, Ерика Мекентајр, откако бирото објави извештај за вработување во кој се тврди за непристоен пад на вработеноста во производството минатиот месец.

Трамп тврди дека Бирото за статистика на трудот рутински ги политизира објавените податоци за да им помогне на демократите. Вистинскиот проблем е што Бирото за статистика на трудот и другите владини агенции сега рутински се борат да соберат какви било податоци. Сè што знаеме за економија толку динамична и комплексна како американската доаѓа од анкети и екстраполации. Тие зависат, прво, од мудроста на бирократите да ги постават вистинските прашања и, второ, од подготвеноста на домаќинствата и бизнисите да одговорат – и двете сè повеќе се распаѓаат.

Што нè доведува до инфлацијата

Ова е големата ранливост во трговските амбиции на Трамп. Единственото нешто што тој има недвосмислен мандат од гласачите да го направи е да го сврти падот на животниот стандард предизвикан од инфлацијата под Бајден. Но, неговата царинска политика функционира, ако воопшто функционира, со зголемување на цените и потиснување на потрошувачката.

Оттука и олеснувањето кај поддржувачите на Трамп дека бројките за инфлацијата досега се потиснати. Најновите месечни бројки за ИПЦ покажуваат повисока од очекуваната годишна инфлација, особено зголемување на цените од 2,7% во јуни во споредба со пред една година. Но, месечното зголемување од 0,3% не е доволно големо за да предизвика тревога. Тоа се смета за победа.

Делумно од објаснувањето е дека многу од најголемите закани за царини на Трамп (сè уште) не се спроведени. Но, постои уште една можност што треба да го загрижи претседателот: официјалните бројки за инфлацијата можеби не ги одразуваат ефектите од царините.

Првиот проблем на Трамп е дефиницијата што ја користи. Кога економистите зборуваат за инфлација, тие мислат на стапката на промена на цените во даден период. Гласачите се повеќе заинтересирани за нивото на цените што мора да ги платат. Инфлацијата може да се забави, но домаќинствата ќе продолжат да се борат сè додека нивните плати не се зголемат за да се усогласат со новото ниво на цените.

Значи, економски е исправно, но политички ирелевантно да се каже дека царините на Трамп нема да бидат инфлаторни, бидејќи во најлош случај тие ќе предизвикаат еднократно зголемување на нивото на цените. Еднократното зголемување на трошењето сè уште им штети на паричниците на гласачите. Ако Трамп не го зголемил животниот стандард (како што е претставен со реалните плати) пред следните избори, републиканците ќе платат за тоа.

Уште полошо, податоците за инфлацијата се склони кон грешки како и секоја друга економска статистика. Попопуларната мерка за инфлација, индексот на потрошувачки цени (CPI), се базира на кошничка на стоки што треба да го претставува типичното домаќинство. Но, во реалниот свет, не постои нешто како „типично“. Две семејства што живеат едно до друго можат да имаат радикално различни искуства со инфлацијата, во зависност од тоа што обично купуваат. Соседот кој сака кафе или му треба нов автомобил следната година ќе го почувствува ударот на протекционизмот посилно.

За да се искомплицираат работите, ИПЦ не е единствената мерка за инфлација. Постојат и други мерки. Федералните резерви го претпочитаат индексот на лична потрошувачка. Тој индекс ќе има тенденција да го потцени инфлациското влијание на тарифите на Трамп, тврди економистот Мики Леви, бидејќи тој индекс се прилагодува на замените на домаќинствата кога нивните претпочитани производи стануваат поскапи. Таа статистика може сè уште да покаже ниска инфлација, но ја маскира перцепцијата на домаќинствата дека се во полоша состојба затоа што не можат да си ги дозволат брендовите што вообичаено ги купуваат.

Многу помалку дискутиран индекс на инфлација може да се покаже како најважен за трговската политика на Трамп: индексот на цените на производителите. Тој ги мери цените на компонентите и материјалите што ги користат бизнисите, од кои многу се увозни и се силно погодени од неговите тарифи. Клучно за тврдењето на претседателот дека некој друг, а не потрошувачите, ќе плати за тарифите е претпоставката дека бизнисите ќе ги сносат дополнителните трошоци. Но, ако ескалацијата на цените на производителите ги задушува новите инвестиции, гласачите наскоро ќе забележат, бидејќи растот на платите забавува. Трамп, патем, може да добие мало предупредување во податоците пред да биде погоден од политичка катастрофа, бидејќи индексот на цените на производителите е подложен на истите проблеми со анкетите како и повеќето други владини статистики.

Доволно е да ве натера да се посомневате дека најважните трговски информации биле пред нас цело време – дека последователните администрации од различни идеологии со децении се обидуваат да ги намалат трговските бариери. Поддржувачите на Трамп го прикажуваат ова како елитен заговор, но можеби, само можеби, тоа е сигнал дека слободната трговија всушност донела економски придобивки за многу домаќинства. Претседателот одлучил да се спротивстави на тој консензус. За жал за него, тој веројатно нема да добие јасни економски податоци сè до по среднорочните избори.