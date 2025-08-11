Профитот на „Allianz“ се зголеми поради прилив од 15 милијарди евра во „Pimco“

„Allianz“, германскиот осигурител и сопственик на инвестициската фирма „Pacific Investment Management Co“ (Pimco), објави пораст на профитот во вториот квартал поради подобри резултати во бизнисот за осигурување на имот и несреќи и прилив на средства во „Pimco“, објави „Bloomberg“.

Оперативниот профит на групата се зголеми за 12 проценти на 4,41 милијарди евра (5,1 милијарди долари), соопшти „Allianz“. Тоа ги надмина очекувањата на аналитичарите. Компанијата ја повтори својата цел за профит за оваа година од 15 до 17 милијарди евра.

Третите клиенти на „Pimco“ додадоа 15 милијарди евра во трите месеци до крајот на јуни, шести квартал по ред на прилив. Помалата единица за управување со средства „Allianz Global Investors“ забележа одлив на клиенти од 1,3 милијарди евра.

Главниот извршен директор Оливер Бете бара можности за раст во управувањето со средства. Тој размислува да купи дански менаџер за кредити и да спои AGI со „Amundi“, објави „Bloomberg“. Управувањето со средства сочинува околу една петтина од вкупниот оперативен профит на „Allianz“, помагајќи ѝ на компанијата да се диверзифицира од осигурувањето.

„Allianz“ минатиот месец соопшти дека Комисијата за хартии од вредност на САД дала одобрение за враќање во работењето со американски фондови по забраната предизвикана од пропаѓањето на хеџ фондот „Structured Alpha“.

Оперативниот профит во вториот квартал од осигурувањето на имот и несреќи се зголеми за 19,9 проценти, додека оној од животно и здравствено осигурување се зголеми за 1,8 проценти. Профитот од управување со средства се подобри за 4,9 проценти.

„Нашите резултати поставуваат солидна основа за остатокот од годината и сме уверени во нашите насоки за оперативен профит за целата година“, изјави главниот финансиски директор Клер-Мари Кост-Лепутр во соопштението.

Во декември, „Allianz“ се обврза на повисок коефициент на исплата. Компанијата има за цел да исплати во просек најмалку 75% од нето добивката што им се припишува на акционерите преку дивиденди и откуп на акции во текот на следните три години, се вели во соопштението. Претходно, „Allianz“ имаше за цел да врати 60% од профитот преку дивиденди, што останува исто.