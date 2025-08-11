Европа го повикува Трамп да употреби притисок со санкции пред самитот со Путин

Европските лидери го притискаат Вашингтон да го засили притисокот со санкции врз Москва додека се тркаат да го обликуваат исходот од состанокот меѓу Доналд Трамп и Владимир Путин, кој би можел да ја одреди судбината на Украина и долгорочната безбедност на континентот.

Пред разговорите меѓу американскиот претседател и неговиот руски колега во Алјаска во петок, европските престолнини брзаат да создадат обединет фронт околу форматот и содржината на состанокот што би можел да биде пресвртница во руската инвазија.

На самитот во саботата, чиј домаќин беше британскиот министер за надворешни работи Дејвид Лами, а на кој присуствуваше и потпретседателот на САД, Џ. Д. Венс, европските и украинските советници за безбедност тврдеа дека Вашингтон треба да изврши поголем притисок врз Русија со заканување со санкции, според неколку функционери кои беа присутни или информирани за разговорите.

„Путин дејствува само под притисок“, рече германскиот канцелар Фридрих Мерц во неделата. „Очигледно, воениот притисок не е доволно силен и санкциите на САД сè уште не се спроведени. Ако беа, влијанието врз руската економија би било значајно. Го повикувам американскиот претседател да го стори тоа.“

Мерц, кој требаше да разговара со Трамп во недела, додаде дека состанокот во Алјаска мора да даде опипливи резултати. „Или во насока на зголемување на притисокот врз Русија, или самата Русија да разбере дека оваа војна не може да продолжи.“

Европските претставници, исто така, тврдеа дека секој иден договор за прекин на огнот треба да се спроведува со силни санкции за какви било прекршувања, осигурувајќи дека Русија не може да ги задржи економските придобивки од мирот пред да ја продолжи војната.

Ванс го опиша планираниот состанок во недела како „голем пробив за американската дипломатија“, велејќи дека целта е да се најде договорено решение на терен „каде што ќе престане убивањето“.

„И Русите и Украинците веројатно ќе бидат незадоволни од ова на крајот на денот“, изјави тој за Фокс њуз.

Потпретседателот на САД, исто така, ја предупреди Европа дека САД повеќе нема да обезбедуваат финансирање за Украина како што правеа досега. „Ако толку многу ви е грижа за овој конфликт, треба да бидете подготвени сами да играте подиректна и значајна улога во финансирањето на оваа војна“, рече тој.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски, во своето вечерно обраќање во неделата – кога објави дека руските сили го бомбардирале јужниот град Запорожје со водени воздушни бомби – рече: „Сите гледаат дека Русија не презела никаков вистински чекор кон мирот, никаква акција на терен или во воздух што би можела да спаси животи.“

„Затоа се потребни санкции, потребен е притисок. Потребна е сила – од Соединетите Држави, од Европа… Ако Русија не сака да ја запре војната, тогаш нејзината економија мора да биде запрена.“

Европа, исто така, ги гледа замрзнатите руски суверени средства како лост, а Брисел ја разгледува идејата за користење на средствата за финансирање на Украина, рекоа двајца претставници на ЕУ. Еден предлог би вклучувал позајмување готовина акумулирана во белгиската клириншка куќа „Еуроклеар“ од 190 милијарди евра руски средства и нивно позајмување на Украина, рекоа тие.

„Во одреден момент, може да има дискусија за тоа што да се прави со овие средства ако Русија не ја компензира Украина за уништувањето што го предизвикала“, рече висок претставник на ЕУ.

Мерц рече дека Европејците вршат притисок Зеленски да присуствува на состанокот во Алјаска.

Со оглед на тоа што Трамп е подготвен да разговара за можни територијални отстапки со Путин, Европејците побараа силни безбедносни гаранции за Украина да биде дел од какво било решение.

„Безбедносните гаранции се од најголема важност за Украина“, рече претставникот на ЕУ, додавајќи: „Најсилната безбедносна гаранција би била да нема ограничувања за украинските вооружени сили и за поддршката од трети земји за Украина.“

Европските престолнини, исто така, се спротивставуваат на ограничувањата за украинската војска и западната воена и финансиска поддршка за Украина.