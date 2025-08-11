Кинески државни медиуми: Чиповите Nvidia H20 не се безбедни за Кина

Чиповите на Nvidia претставуваат безбедносни проблеми за Кина, објави во неделата профил на социјалните мрежи поврзан со кинеските државни медиуми, откако Пекинг изрази загриженост за пристап од задна врата во чиповите.

Чиповите H20 исто така не се технолошки напредни или еколошки, се вели во статија објавена на WeChat на профилот Yuyuan Tantian, кој е поврзан со државниот радиодифузер CCTV.

„Кога еден вид чип не е ниту еколошки, ниту напреден, ниту безбеден, како потрошувачи, ние сигурно имаме можност да не го купиме“, заклучува статијата.

Nvidia не одговори веднаш на барањето за коментар.

Чиповите H20 со вештачка интелигенција беа развиени од Nvidia за кинескиот пазар откако САД воведоа ограничувања за извоз на напредни чипови со вештачка интелигенција на крајот на 2023 година. Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп ја забрани нивната продажба во април поради ескалацијата на трговските тензии со Кина, но ја укина забраната во јули.

Кинескиот сајбер надзорник на 31 јули соопшти дека ја повикал Nvidia на состанок, барајќи од американскиот производител на чипови да објасни дали неговите H20 чипови претставуваат безбедносни ризици преку задна врата – скриен метод за заобиколување на нормалната автентикација или безбедносните контроли.

Nvidia подоцна изјави дека нејзините производи немаат „задна врата“ што би овозможила далечински пристап или контрола.

Во својата статија, Јујуан Тантијан рече дека чиповите на Nvidia можат да постигнат функции, вклучително и „далечинско исклучување“ преку хардверска „задна врата“.

Коментарот на Јујуан Тантијан следува по критиките упатени кон Nvidia од страна на People’s Daily, уште еден кинески државен медиум.

Во коментар претходно овој месец, People’s Daily рече дека Nvidia треба да изнесе „убедливи безбедносни докази“ за да ги смири загриженостите на кинеските корисници за безбедносните ризици во своите чипови и да ја врати довербата на пазарот.