10 август, 2025
Грчката бизнис асоцијација донираше неопходни материјали на болницата во Кочани за поддршка на погодените од пожарот

Грчката бизнис асоцијација во Република Северна Македонија донираше неопходни материјали за болницата во Кочани како дел од тековните напори за помош на погодените од пожарот во дискотеката „Pulse“.

„Грчката бизнис асоцијација донираше неопходни материјали на болницата во Кочани за поддршка на оние погодени од пожарот. Остануваме подготвени да понудиме дополнителна помош секогаш кога тоа е потребно. Од првиот момент на трагедијата, нашите членови пружаат помош. Заедно стоиме во солидарност,“ соопштија од Асоцијацијата.

Донираните материјали, предадени од Илијас Цукалас, член на Управниот одбор Асоцијацијата, на д-р Катерина Панич-Мирчовска, директорка на Општата болница во Кочани, имаат за цел да ја зајакнат способноста на болницата да ги исполни сè поголемите потреби на пациентите и семејствата погодени од трагедијата. Оваа иницијатива ја одразува силната посветеност на Асоцијацијата и нејзините членови да застанат покрај локалната заедница во времиња на криза.

Асоцијацијата ја изразува својата благодарност до сите членови и партнери кои придонесоа за оваа хуманитарна акција, потврдувајќи ја својата решеност да се помогне секогаш и секаде каде што е потребно.

