Грчката бизнис асоцијација донираше неопходни материјали на болницата во Кочани за поддршка на погодените од пожарот

Грчката бизнис асоцијација во Република Северна Македонија донираше неопходни материјали за болницата во Кочани како дел од тековните напори за помош на погодените од пожарот во дискотеката „Pulse“.

„Грчката бизнис асоцијација донираше неопходни материјали на болницата во Кочани за поддршка на оние погодени од пожарот. Остануваме подготвени да понудиме дополнителна помош секогаш кога тоа е потребно. Од првиот момент на трагедијата, нашите членови пружаат помош. Заедно стоиме во солидарност,“ соопштија од Асоцијацијата.

Донираните материјали, предадени од Илијас Цукалас, член на Управниот одбор Асоцијацијата, на д-р Катерина Панич-Мирчовска, директорка на Општата болница во Кочани, имаат за цел да ја зајакнат способноста на болницата да ги исполни сè поголемите потреби на пациентите и семејствата погодени од трагедијата. Оваа иницијатива ја одразува силната посветеност на Асоцијацијата и нејзините членови да застанат покрај локалната заедница во времиња на криза.

Асоцијацијата ја изразува својата благодарност до сите членови и партнери кои придонесоа за оваа хуманитарна акција, потврдувајќи ја својата решеност да се помогне секогаш и секаде каде што е потребно.