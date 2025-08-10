ИТ бумот заврши, каде сега? Македонскиот пазар на труд во пресврт

До пред само неколку години, ИТ индустријата во Македонија изгледаше како златна карта, с плати далеку над просекот, услови што другите сектори не можеа да ги понудат, како и константен прилив на нови проекти од странство.

Многу талентирани луѓе од банкарството, осигурувањето, па и од државната администрација, ја напуштија „сигурноста“ за да влезат во светот на брзи пари и динамични технологии.

Но, балонот пукна. Намалената глобална побарувачка, конкуренцијата од поевтини пазари и затворањето на повеќе ИТ компании ја променија сликата преку ноќ. Проектите се поретки, буџетите поограничени, а дел од компаниите веќе го намалија бројот на вработени.

Сега гледаме нов тренд, а тоа е дека луѓето кои пред неколку години заминаа од традиционалните индустрии се враќаат назад. Банкарството, осигурувањето, телекомуникациите и другите сектори повторно стануваат атрактивни, не поради високите плати, туку поради стабилноста и предвидливоста.

Ова е важна лекција за сите, дека пазарот на труд е динамичен, а вечни трендови не постојат. Балансот помеѓу високите примања и сигурноста никогаш не бил поважен.

С.Б.