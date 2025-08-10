Трамп ги претвора пензиските фондови во крипто машини

Претседателот на САД, Доналд Трамп, кој се појави како еден од најгласните поддржувачи на криптовалутите во последниве години, потпиша извршна наредба што би можела фундаментално да го промени начинот на кој Американците штедат за пензионирање.

Овој потег би овозможил криптовалутите за прв пат да бидат вклучени во плановите 401(k), најпопуларната форма на пензиско штедење што ја користат околу 100 милиони Американци.

Според соопштението од Белата куќа, целта на Трамп е да „им даде на американските работници повеќе инвестициски опции“ за да се обезбеди долгорочна сигурност во пензионирањето. Наредбата му наложува на секретарот за труд да ја разгледа класификацијата, регулацијата и достапноста на криптовалутите за менаџерите на пензиските фондови.

Што точно се менува?

Планот 401(k) е план за пензиско штедење со даночни предности што го нудат работодавците, во кој вработените придонесуваат дел од своите плати.

Тие пари обично се инвестираат во акции, обврзници и взаемни фондови.

Досега, федералните упатства ги обесхрабруваа менаџерите на фондови да инвестираат во криптовалути, наведувајќи ја високата волатилност, ризикот од измама и недостатокот на регулатива. Уште во март 2022 година, Министерството за труд им советуваше на менаџерите да „бидат исклучително внимателни“.

Администрацијата на Трамп прво ги укина тие упатства во мај, а новата извршна наредба сега активно ги поканува криптовалутите на пазарот за пензиско штедење во САД од 12 трилиони долари.

„Претседателот Трамп сака да им обезбеди на американските работници повеќе инвестициски опции за да постигнат посилни и финансиски посигурни пензиски исходи“, се вели во соопштението.

Потенцијално крипто цунами

Овој потег ги интегрира криптовалутите во срцето на традиционалниот финансиски систем и може да предизвика масовен, автоматизиран прилив на инвестиции во дигитални средства.

Том Данливи од Varys Capital ги објасни дотичните износи на социјалниот медиум X: „Во САД, околу 100 милиони Американци имаат пензиски план познат како 401(k). На секои 2 недели, дел од нивната плата оди директно во купување мешавина од акции и обврзници, на автопилот.“

Данливи понатаму објаснува: „Вкупно, тоа се околу 12 трилиони долари средства, со околу 50 милијарди долари нов капитал што доаѓа на секои 2 недели. Со распределба на портфолиото од 1% за криптовалути, тоа се 120 милијарди долари во нови текови. Со распределба на портфолиото од 3% за криптовалути, тоа се 360 милијарди долари во нови текови. Со распределба на портфолиото од 5% за криптовалути, тоа се 600 милијарди долари во нови текови.“

Додека некои менаџери на фондови ќе останат претпазливи, се очекува повеќето да ги префрлат своите распределби на криптовалути на биткоин и етереум ETF, наместо да ги купуваат монетите директно.

Сепак, психолошката и регулаторната промена е огромна. Во 48-те часа од објавувањето, цената на биткоинот се зголеми за повеќе од 2% на 117.513 долари, додека етериумот скокна за речиси 6% на 3.894 долари.

Пресвртот на Трамп во крипто

За помалку од една година, администрацијата на Трамп постигна голем број големи победи за крипто индустријата.

Од правната рамка за стабилни монети, криптовалути чија вредност е поврзана со традиционални валути како што се еврото или доларот, што ги комбинира предностите на блокчејн технологијата (побрзи, поевтини и полесни меѓународни трансфери на пари) со стабилноста на класичните пари, до создавањето на американска „крипто резерва“, Вашингтон сигнализираше прифаќање на дигитални средства.

Овој потег со плановите 401(k) руши клучна пречка за масовно усвојување на криптовалути.

Сепак, критичарите предупредуваат дека прокрипто агендата на претседателот ризикува судир на интереси поради неговите врски со богатите донатори на крипто индустријата.

За застапниците на криптовалутите, ова е уште една победа по ред, и како што заклучи Данливи, оваа промена е „МНОГУ, МНОГУ ПОГОЛЕМА вест од ETF-ите“.

Повеќе можности, но и повеќе ризици

Крипто индустријата слави бидејќи претседателот потенцијално го отвори најголемиот фонд за приватен капитал во земјата со еден потпис.

Правејќи го тоа, тој ги внесе дигиталните средства во мејнстримот на начин што беше незамислив до вчера.

За обичните Американци, тоа значи дека нивните пензиски заштеди би можеле да станат многу поинтересни, но и многу понестабилни.