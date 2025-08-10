Во Германија, богати сте ако ја имате оваа плата

Германските менаџери повторно заработија повеќе пари минатата година, покажа една студија. Помеѓу 2023 и 2024 година, анкетираните раководители добија просечно зголемување на платата од 2,8 проценти.

Нивната просечна вкупна компензација со тоа се зголеми на 327.045 евра годишно. За споредба, просечната германска плата е околу 55.600 евра годишно, според податоците од Федералниот завод за статистика.

Повеќе пари на југ отколку на исток

Според студијата, регионалните разлики во платите на менаџерите се сè уште значајни. На пример, менаџерите во традиционално економски силните федерални покраини Баден-Виртемберг и Баварија добиваат највисоки плати (просечно 328.947 евра), додека најниските плати (просечно 248.263 евра) се исплаќаат во источните германски покраини.

Сепак, улогата на компензацијата поврзана со перформансите се зголемила помеѓу 2023 и 2024 година, покажува студијата: додека 78 проценти од платите биле фиксни износи во 2023 година, таа бројка паднала на само 66 проценти минатата година. Ова значи дека менаџерите се повеќе наградени за успехот на компанијата или се сметаат за одговорни за нејзиниот неуспех отколку порано.

Кога некој се смета за богат во Германија?

Сепак, работниците се сметаат за богати многу порано: Според анализата на Келнскиот институт за економски истражувања (IW), самците во Германија се сметаат за богати со нето месечна плата од 5.780 евра или повеќе. Тоа е речиси 70.000 евра нето годишно. Според пресметките на IW, само четири проценти од луѓето во Германија го достигнуваат тоа ниво.

За семејство од четири члена, платата мора да биде соодветно повисока за да се смета за повисока класа. Според IW, таквото семејство го достигнува магичниот праг и се смета за богато само ако неговиот комбиниран нето приход е 11.700 евра месечно. Тоа е еднакво на 140.400 евра нето годишно.

Германското Министерство за труд и социјални работи го дефинира високиот приход како „повеќе од двојно или тројно поголем од просечниот нето еквивалентен приход на целото население“. Според оваа дефиниција, самото лице се смета за богато ако има најмалку 3.920 евра нето месечно.

Платата и имотот не се исти

Но, бидете внимателни: платата и имотот не се исти. Студијата се однесува само на платата, т.е. парите што редовно пристигнуваат на банкарската сметка секој месец.

Покрај финансиските средства што се чуваат на сметки или взаемни фондови, богатството вклучува и недвижен имот, инвестиции во компании, пензиски права и животно осигурување.

Според неодамнешна студија на германската Бундесбанка, Германците имаат просечна нето вредност од 324.800 евра, објавува списанието Феникс.