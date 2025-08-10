Истрагата откри: Тесла на работ на колапс

Тесла, бисерот на круната на бизнис империјата на Илон Маск, се соочува со сериозни обвинувања за неплаќање на сметките.

Според нов извештај од CNN, производителот на автомобили им должи повеќе од 24 милиони долари на изведувачите кои помогнале во изградбата на компанијата, а десетици од нив, претежно мали семејни бизниси, тврдат дека компанијата на Маск не им платила за работата што ја извршиле.

И покрај повторените обиди за наплата, многу изведувачи велат дека процедуралниот пекол на Тесла го направил речиси невозможно да се наплати долгот.

Многу од овие компании велат дека испраќањето фактури на Тесла е како „да се фрла нешто во црна дупка“. На крајот, многумина биле принудени да преземат правни мерки и да поднесат залози и тужби против Тесла, надевајќи се дека ќе избегнат банкрот пред да бидат платени.

Компании на работ на колапс

Една таква компанија е Professional Process Piping, која имала половина милион долари неплатени сметки од Тесла, пред да поднесе барање за банкрот. Истрагата на CNN открила дека 380.000 долари од тие сметки биле во доцнење повеќе од 90 дена. Во еден момент, долгот достигнал 1 милион долари, принудувајќи го сопственикот да ја плати опремата од џеб.

Слична судбина ја снајде и „Фул Серкл Технолоџис“, мал интегратор на безбедносни системи во Остин, кој беше принуден да поднесе барање за банкрот откако Тесла наводно натрупала речиси 600.000 долари неплатени сметки. Во својата пријава за банкрот, компанијата изјавила дека „била принудена да земе краткорочни кредити со висока камата за да го премости јазот помеѓу извршувањето работа за Тесла и плаќањето за нејзините услуги“.

Неплатените сметки не се невообичаени во бизнисот, но Тесла се чини дека е значаен прекршител. За споредба, во истите окрузи каде што Тесла има евидентиран долг од 24 милиони долари, Епл должи околу 1,2 милиони долари. Важно е да се напомене дека залозите не мора да значат вина, туку само дека другата страна ги бара парите.

Во случајот „Професионално процесно цевководство“, адвокатот на Тесла тврдеше дека компанијата „претерала“ со проектот и „обезбедила работа и услуга со слаб квалитет“. Во исто време, адвокатите признаваат дека на Тесла може да ѝ треба долго време да ги плати сметките.

„Не оспорувам дека на Тесла ќе ѝ треба време да плати“, рече адвокатот што ја застапува Тесла. „Тоа важи и за правните сметки. Го знам тоа многу добро.“

Намерна стратегија или лошо управување?

Компаниите во сопственост на Маск моментално имаат неплатени побарувања од повеќе од 100 компании. Ова би можело да укаже дека Тесла едноставно доцни со плаќањата, но некои изведувачи шпекулираат дека тоа е стратешки потег за заштеда на пари и преговарање за големи сметки.

Во случајот со Фул Серкл, сопственикот за Си-Ен-Ен изјави дека Тесла е „ослободена од своите обврски без да плати ниту еден цент“, додавајќи тежина на шпекулациите. Во секој случај, таквото однесување ѝ даде на Тесла лоша репутација.

„Целта на Илон Маск сега е да направи сè – не го интересира што или како влијае тоа – за да ја спаси иднината на светот“, изјави еден претприемач за Си-Ен-Ен под услов да остане анонимен.

„Тесла беше веројатно една од ретките компании со кои соработувавме, а кои едноставно немаа апсолутно никаква грижа дали компанијата ќе банкротира“, рече тој.