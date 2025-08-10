Рециклирање на батерии – бизнисот на иднината

Се очекува рециклирањето на батерии да стане камен-темелник на глобалната енергетска транзиција, бидејќи електричните возила (EV) и другите технологии напојувани со батерии стануваат сè пораспространети. Според ексклузивните податоци од Benchmark Mineral Intelligence, Кина има доминантна позиција и во фазите на претходна обработка и во фазите на рафинирање на рециклирањето на батерии.

Рециклирањето на батерии вклучува две главни фази. Во првата, отпадните батерии обично се дробат и се одделуваат за да се произведе материјал познат како црна стока. Следната фаза е рафинирање, кое ја преработува таа црна маса во вредни хемикалии базирани на литиум, никел и кобалт за повторна употреба во катодите на новите батерии.

Размерот, инфраструктурата и раните инвестиции на Кина во синџирите на снабдување со батерии се претворија во огромна предност во капацитетот за рециклирање. Како најголем производител и корисник на литиум-јонски батерии, се очекува азиската земја да преработи 3,6 милиони тони отпадни батерии во 2025 година, во споредба со 1,2 милиони тони во 2022 година. Ова сочинува до 78 проценти од глобалниот капацитет, бидејќи проектираниот вкупен глобален капацитет ќе биде околу 4,6 милиони тони.

На второ место е Европа со 416.000 тони, а на трето место е остатокот од Азија заедно, со 361.000 тони. Додека САД се обидуваат да ја намалат зависноста од Кина во минералниот сектор, Северна Америка произведува само 196.000 тони рециклиран материјал од искористени батерии.

Во фазата на рафинирање, ситуацијата е уште поконцентрирана. Капацитетот за рафинирање на сурова нафта во Кина се предвидува да се зголеми речиси тројно, од 895.000 тони во 2022 година на 2,5 милиони тони во 2025 година – што претставува 89 проценти од глобалниот капацитет.

Се очекува остатокот од Азија да рафинира 225.000 тони, Европа 28.000 тони, а Северна Америка само 21.000 тони. Помеѓу 2022 и 2025 година, капацитетот на рафинеријата во Кина порасна за 179 проценти, додека капацитетот на Северна Америка се очекува да порасне за 425 проценти – иако на многу помала основа, објавува порталот „Елементс“.

Со оглед на тоа што глобалната побарувачка за електрични возила и складирање на батерии расте, земјите што сакаат да изградат домашна инфраструктура за рециклирање мора да ги забрзаат инвестициите за да ја намалат зависноста од кинеските синџири на снабдување.

Во текот на изминатите три години, пазарот на системи за складирање енергија од батерии (BESS) беше најбрзо растечкиот сегмент од глобалната побарувачка за батерии. Во 2024 година, пазарот порасна за 52 проценти, во споредба со растот од 25 проценти на пазарот на батерии за електрични возила. Меѓу водечките компании на пазарот BESS се технолошките гиганти како што се Samsung, LG, BYD, Panasonic и Tesla.

И исто како и пазарите на електрични возила или претходно споменатите рециклирани батерии, Кина моментално доминира во глобалното распоредување на BESS системите, сочинувајќи приближно две третини од инсталираниот капацитет. Сепак, се очекува другите пазари значително да пораснат во наредните години, поттикнати од нискобуџетните литиум-јонски ќелии и проширувањето на капацитетот за обновлива енергија.

Во моментов, Кина има 215,5 GWh инсталиран капацитет и амбициозен проект за достигнување на резултатот од 505,6 GWh. Следат Соединетите Американски Држави со 82,1 GWh инсталирана и 162,5 GWh планирани проекти, според извештајот на Benchmark Mineral Intelligence.

Ова само го потврдува фактот дека покрај големата работна сила, која ја движи побарувачката во земјата и претставува корисна работна сила, Кина има и огромни ресурси на суровини и огромни простори каде што може да инсталира и доволно да ги распредели потребните капацитети за рециклирање и преработка.