СТО ја зголемува прогнозата за глобалната трговија за оваа година

Светската трговска организација (СТО) прогнозира слаба глобална трговија со стоки оваа и следната година, велејќи дека активноста останува намалена од тарифите што ги наметна американскиот претседател Доналд Трамп врз увозот, додека ја зголемува својата прогноза за 2025-та година, објави „Bloomberg“.

По растот од 2,9% во 2024-та година, глобалната трговија со стоки ќе се зголеми за 0,9% оваа година, во споредба со априлската прогноза за пад од 0,2%, соопшти трговското тело со седиште во Женева.

Ревизијата нагоре се должи на тоа што американските увозници сакаат да се снабдат со производи, делови и суровини пред поголемиот дел од повисоките тарифи на Трамп да стапат во сила.

СТО соопшти дека трговијата со стоки ќе порасне за 1,8% следната година, што е намалување од зголемувањето од 2,5% забележано пред четири месеци.

„Сенката на трговската неизвесност продолжува силно да влијае на довербата во бизнисот, инвестициите и синџирите на снабдување“, рече Нгози Оконџо-Ивеала, генерален директор на СТО.

„Неизвесноста останува една од најрестриктивните сили во глобалната трговска средина“, додаде таа.

Оконџо-Ивеала рече дека „важно е досега да се избегне поширок циклус на одмазда „за око“, што може да биде многу штетно за глобалната трговија.“

Администрацијата на Трамп воведе таканаречени реципрочни тарифи на земјите, што е спротивно на принципите на СТО, 30-годишна институција која ги следи правилата за прекугранична трговија, избегнувајќи високи тарифи или фаворизирање во нивната примена.

Џејмисон Грир, трговскиот претставник на САД, се обиде да ја најави зората на нов меѓународен трговски систем во колумна објавена во „New York Times“ претходно оваа недела.

„Сегашниот систем во рамките на СТО ‘е неодржлив и неодржлив’. За неколку кратки месеци, САД обезбедија поголем пристап до странските пазари отколку што обезбедија во годините неплодни преговори во рамките на СТО“, напиша тој.