„Ralph Lauren“ ја зголемува годишната прогноза по уште еден низ на успеси

„Ralph Lauren“ ја зголеми својата годишна прогноза за продажба откако модната компанија објави уште еден силен квартал со раст на приходите што ги надмина очекувањата на Волстрит, објави „Bloomberg“.

Гигантот изјави дека очекува неговите приходи од продажба за тековната фискална година да се зголемат за низок до среден едноцифрен процентен поен. Тоа ги исклучува флуктуациите на валутите. Тоа беше над проценката на Волстрит за зголемување од 3,6% и беше во поширок опсег од претходната прогноза.

„Ralph Lauren“, исто така, објави подобри од очекуваните приходи од продажба и профит во последниот извештаен период. Компанијата изјави дека споредливите приходи од продажба директно до потрошувачите во првиот фискален квартал се зголемиле за 13%. Аналитичарите очекуваа просечно зголемување од 9,6%.

Цената на акцијата се зголеми за 3% пред почетокот на трговската сесија. Акцијата порасна за 31 процент од почетокот на годината, надминувајќи го растот од 7,9 проценти на S&P 500.

„Ralph Lauren“ се издвојува меѓу американските модни компании, постојано зголемувајќи ги цените во последните години, дури и пред да бидат воведени царините, додека ги проширува своите понуди за чанти и женска облека за да привлече повеќе купувачи. Воведе нови производи кои се насочени кон помлади, женски, меѓународни и помалку чувствителни на цените клиенти.

Растот во Кина

Тоа ѝ помогна на компанијата да ги намали попустите и да ја компензира побавната побарувачка во САД со солиден раст на продажбата во Европа и Азија. „Ralph Lauren“ генерира помалку од 10 проценти од своите приходи во Кина, а инвеститорите гледаат потенцијал за континуирана побарувачка од купувачите таму.

Приходите во Кина се зголемија за 30 проценти во последниот квартал во однос на пред една година. Во Азија и Европа, приходите од продажба се зголемија за двоцифрена бројка, додека во Северна Америка се зголемија за 8%.

Резултатите на „Ralph Lauren“ го нагласуваат фактот дека забавувањето на пазарот на луксузни производи е концентрирано на горниот крај на пазарот, каде што многу повисоките цени продолжуваат да ги одбиваат некои потрошувачи, особено оние со средни приходи, напиша аналитичарот на „GlobalData“, Нил Сондерс, во истражувачка белешка.

„Кај достапниот луксуз, кој вклучува брендови како „Ralph Lauren“ и „Coach“, перформансите беа многу подобри“, вели Сондерс.

Зголемување на цените

Дебатата на инвеститорите околу „Ralph Lauren“ делумно се фокусираше на тоа дали компанијата за облека може да продолжи да ги зголемува своите просечни цени, што го прави со зголемување на износот што им го наплаќа на купувачите за артиклите, како и со намалување на попустите и продажба на поскапи артикли, како што се чантите.

„Ralph Lauren“ ја зголеми просечната цена на своите артикли за 14% во својот директен малопродажен канал минатиот квартал.

Ова зголемување на просечната малопродажна цена, заедно со поголемата продажба во попрофитабилни географски подрачја и пониските трошоци за памук, ги неутрализираше притисоците за трошоци од царините, соопшти компанијата. Ова ја поддржа заработката во последниот квартал.