Три групи луѓе на кои им е особено потребен витамин Д

Витаминот Д, познат и како „витамин на сонцето“, често се промовира како клучен додаток во исхраната што многу луѓе природно чувствуваат потреба да го земаат. Неговата важност е несомнена, бидејќи игра клучна улога во одржувањето на целокупното здравје, од поддршка на имунолошкиот систем до зајакнување на коските и забите.

Сепак, голем број луѓе имаат недостаток на овој суштински витамин, главно поради современиот начин на живот што го ограничува изложувањето на сонце и соодветниот внес на храна, пишува „mindbodygreen.com“.

Додека поголемиот дел од населението би можело да има корист од суплементација со витамин Д, постојат одредени групи на кои им е особено потребен.

Секој што сака оптимално здравје

Ако сакате вашето тело да функционира на највисоко ниво, витаминот Д е ваш сојузник. Рецепторите за витамин Д се наоѓаат во скоро секоја клетка, што значи дека е неопходен за здравјето на мозокот, коските, мускулите, хормоналното, дигестивното и срцето. Сепак, за телото да ги искористи сите свои придобивки, му се потребни доволни нивоа. Истражувањата и водечките здравствени експерти сугерираат дека препорачаното ниво во крвта треба да биде 50 ng/ml или повисоко, што е значително повисоко од клинички прифатливата граница. Ако вашите нивоа се пониски, време е да размислите за додаток.

Физички активни лица

Без разлика дали сте спортист, рекреативен спортист, искусен јогин или родител кој трча по мали деца, физичката активност бара силни мускули и коски. Витаминот Д е клучен за одржување на мускулната маса, густината на коските и целиот мускулно-скелетен систем поради неговата улога во регулацијата на калциумот. Ако сте над просекот активни, земањето дневен додаток на витамин Д може да ви помогне да го одржите вашето тело силно и отпорно.

Луѓе над 40 години

Како што старееме, способноста на нашето тело да произведува и активира витамин Д се намалува. Поточно, станува потешко за телото да ја претвори сончевата светлина во витамин Д, како и да ја претвори во неговата активна, хормонално активна форма. Ова им отежнува на постарите возрасни лица, особено на оние над 65 години, да постигнат и одржат соодветни нивоа на овој витамин. Земањето квалитетен додаток дневно може да им помогне да одржат оптимално здравје.

Што да барате при избор на додаток

Не сите додатоци на витамин Д се создадени еднакви. Кога избирате еден, обрнете внимание на неколку важни карактеристики: висока доза од околу 5.000 IU за да ви помогне да ги достигнете и одржите идеалните нивоа, форма на витамин Д3 што е поефикасна од Д2 и додадени масти (како маслиново масло, масло од ленено семе или масло од авокадо) за да се подобри неговата апсорпција.

