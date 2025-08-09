„Volkswagen“ се откажа од водечкиот коросовер

„Volkswagen“ официјално го објави крајот на производството на својот водечки кросовер „Touareg“. Главниот теренец на брендот беше лансиран во 2002-ра година, но ќе го напушти европскиот пазар во 2026-та година. Моделот е развиен во соработка со „Porsche“ и „Audi“, што доведе до „Cayenne“ и „Q7“, соодветно.

„Touareg“ одигра клучна улога во премиум стратегијата на германскиот производител, заедно со луксузната лимузина „Phaethon“, која, сепак, никогаш не успеа да се етаблира на глобалните пазари (единствен исклучок е Кина, каде што овој модел уживаше интерес кај клиентите на брендот).

Наместо тоа, најголемиот „SUV“ на брендот ќе биде попристапниот „Tayron“, прилагоден за масовниот купувач и нудејќи до 2.500 кг капацитет за влечење. Меѓу неговите предности е фактот дека е флексибилен и поевтин за производство „SUV“ од новата генерација.

Во исто време, „Volkswagen“ објави прекин на производството на електричниот кросовер „ID.5“ во 2027-ма година. Овој модел не беше успешен ниту во Европа ниту во Кина и беше заменет со попрактичниот „ID.4“. Наспроти овие промени, концернот ги запре и плановите за лансирање на компактен електричен миниван на платформата „MEB“.