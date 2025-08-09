Ажурирањето на „Android 16“ може да биде голема главоболка

По надградбата на „Android 16“, многу корисници на „Pixel 6 Pro“ известуваат дека снимањето видеа со помош на телефото камерата предизвикува пад на целиот систем

Ако поседувате „Pixel 6 Pro“ и сè уште не сте надградиле на „Android 16“, можеби е попаметно да почекате. Сè повеќе корисници пријавуваат сериозен проблем со својот телефон по ажурирањето. Додека снимате видео со помош на телефото објективот, апликацијата за камера одеднаш се паузира и предизвикува пад на целиот „Android“ систем.

Овој проблем всушност не е нов. Уште во февруари, кога се појави тест верзијата на „Android 16“, некои корисници пријавија слични тешкотии. Многумина тогаш претпоставија дека станува збор за привремена грешка карактеристична за бета софтверот. Сепак, официјалната верзија објавена во јуни не донесе решение, проблемите останаа.

Како што објавија странските медиуми, специфичниот проблем се јавува кога корисникот снима видео во 4K резолуција со 30 fps и се префрла од 1x на 4x зум за време на снимањето. Потоа апликацијата за камера одеднаш се затвора и се појавува порака за грешка: „Имаше проблем, дел од видеото можеби не е зачувано“.

Во пракса, снимката се зачувува само додека не се промени зумот, што е точно кога апликацијата се урива.

Одговорот на поддршката на „Google“ предизвикува дополнителна конфузија: на некои корисници им беше кажано дека станува збор за „хардверски проблем“ кој не е покриен со гаранцијата, па затоа ќе мора сами да платат за поправката. Сепак, повеќето корисници веруваат дека станува збор за софтверска грешка, бидејќи ниту официјалната апликација за камера на „Google“ ниту другите апликации што ја користат камерата на телефонот не работат.

Важно е да се напомене дека овој проблем не влијае на сите уреди. Некои сопственици на „Pixel 6 Pro“ пријавуваат дека немаат проблеми и дека сè работи нормално, вклучително и зумирањето и снимањето видео.

И покрај зголемениот број пријави и фактот дека проблемот трае повеќе од шест месеци, „Google“ сè уште не одговорил ниту понудил никакво решение. Засегнатите корисници можат само да чекаат официјален одговор или софтверска корекција што би можела да го поправи овој сериозен недостаток, објавува „LTN“.