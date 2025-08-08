Бакшиш? Не мора, ама убаво е

Во една скопска кафеана, група пријатели стануваат од масата, се поздравуваат со келнерот, и на масата оставаат – речиси ништо.

Монета од 10 денари или округло „благодарам“. Тоа е сцена што сè почесто ја гледаме, особено во време кога инфлацијата го пренасочува секој денар кон приоритетите.

А келнерот? Со насмевка си ги прибира чашите и си продолжува. Навикнат е.

„Луѓето мислат дека платата ни е доволна, ама реалноста е друга. Без бакшиш, нема смисла оваа работа“, ни вели Андреј, келнер во познат скопски ресторан. Служи со ентузијазам, но признава – не од љубов, туку од нужда.

Македонија – каде бакшишот е опционален, а некогаш и непожелен

Во Македонија, оставањето бакшиш не е правно обврзувачко, ниту културно кодифицирано.

Едноставно – или ќе оставиш, или нема. Нема некое непишано правило. Иако во некои елитни ресторани се очекуваат 10% од сметката, во обичните кафеани, оставените пари најчесто се заокружување – од сметка од 270 денари, се остава 300. Ако се остави.

„Имаме гости што секогаш оставаат 50, па и 100 денари, ама има и такви што ќе направат сметка од 2.000 денари и ќе станат без збор“, вели Марија, која веќе 8 години работи во угостителство. „Не ги осудувам. Едноставно, тоа е нашата култура – сè уште не сме ја изградиле таа навика“.

А што се случува во Европа?

Низ Европа, приказната е малку поинаква. Во Германија, на пример, оставање бакшиш е речиси обврска – 5 до 10% од сметката се подразбира.

Германците дури и за кафе од 2.80 евра ќе остават 20-30 центи, и тоа директно во рака – не на маса.

Во Франција, услугата е често вклучена во сметката („service compris“), но и покрај тоа, многумина оставаат дополнително.

Во скандинавските земји, пак, платите во угостителство се пристојни, па бакшишот се смета за „плус“, не за нужност. Иако во Данска и Шведска келнерите не го очекуваат, некои туристи сепак оставаат, од навика или од чувство на благодарност.

Во Грција и во Бугарија, многу блиску до нас по менталитет, бакшишот е широко прифатен. Особено на туристички места, келнерите очекуваат 5-10%, а понекогаш дури и ќе намуртат ако не добијат ништо. Разбирливо, кога месечната плата зависи од тоа дали гостите се „расположени“ или не.

Психологија на бакшишот – не се работи само за пари

Има нешто многу човечко во гестот на оставање бакшиш. Тоа не е само надомест за услуга. Тоа е знак дека некој го забележал твојот труд.

Дека си направил нешто повеќе од очекуваното. Но токму тука се крши македонскиот модел.

„Не е само до парите“, ни вели келнер од Прилеп кој сакаше да остане анонимен. „Некогаш е доволно гостите да кажат ‘фала ти, многу беше убаво’. Но, кога нема ни збор, ни бакшиш… се чувствуваш ко да си невидлив“.

Не е обврска – ама е убав гест

Оставањето бакшиш нема сила на закон. Но има сила на навика, на култура и на меѓучовечки однос.

Во земја каде угостителите работат за минималец, а дневните смени се по 10-12 часа на нозе, понекогаш и 20 денари можат да направат разлика. Не финансиски, туку… онака, човечки.

И додека Европа полека го претвора бакшишот во институција, кај нас сè уште се колебаме – дали, колку, и зошто.

А можеби е време да престанеме да размислуваме за бакшишот како „луксуз“, и да почнеме да го гледаме како – мала, но значајна потврда дека трудот не е залуден.

Б.З.М.