Полскиот премиер: Замрзнувањето на конфликтот во Украина е се поблиску

Стоп на конфликтите во Украина може да биде блиску, оцени денес полскиот премиер Доналд Туск по разговорот со украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Владимир Путин и Доналд Трамп ќе се сретнат во наредните денови, соопшти Кремљ во четврток, како дел од напорите на американскиот претседател да ја заврши војната во Украина. Војната веќе влезе во својата четврта година, а американскиот претседател изразува растечко незадоволство од својот руски колега и почна да се заканува со нови санкции.

„Постојат одредени сигнали, а имаме и интуиција, дека можеби замрзнувањето на конфликтот – не сакам да кажам крај, но замрзнувањето на конфликтот – е поблиску отколку што е подалеку“, рече полскиот премиер на прес-конференција. „Постојат надежи за тоа“, додаде тој.

Туск оцени дека Зеленски е „многу претпазлив, но оптимист“ и дека Украина сака Полска и другите европски земји да играат улога во планирањето на примирјето и конечното мировно решение.

Полска, членка на НАТО, е цврст поддржувач на својот источен сосед откако Путин испрати десетици илјади војници таму во февруари 2022 година, наведувајќи ги заканите за руската безбедност и туркајќи ги односите на Москва со Западот во длабока криза. Киев и западните сојузници велат дека Русија спроведува империјално територијално присвојување.

Во објава на X, Зеленски рече дека разговарал за „достапните дипломатски опции“ со Туск и се согласил да се координира и да соработува за нашите заеднички европски интереси. Тој, исто така, го информираше полскиот премиер за неговите разговори со Трамп и другите европски лидери претходно оваа недела.

„Украина, Полска и другите европски земји имаат потреба од силни темели за безбедност и независност“, рече Зеленски. „Сигурен мир е од суштинско значење за сите и јас сум благодарен за подготвеноста (на сојузниците) да помогнат на овој пат“.