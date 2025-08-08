Пратениците пред најтешкиот тест, треба да докажат дали навистина се избрани да служат на народот!

Работниците го чекаат последнииот потег на народните избраници. Да го изменат Законот за минималната плата и да донесат зголемување на минималецот и тој да биде во висина од 500 евра. Велиме дека ова е нивна последна шанса за се докажат за чии интереси работат бидејќи до крајот на овој работен ден или најдоцна до утре собранието треба да ги распишае локалните избори, а потоа се се замрзнува. Пратениците заминуваат и на својот годишен колективен одмор. ССМ во текот на вчерашниот ден достави предлог до пратениците, сега останува тие да постапат по нивното барање.

Од Сојузот на синдикати на Македонија велат дека барањето за зголемување на минималната плата е оправдано, потребно и одржано, базирано и на споредбите со другите земји, како и на економските и социјалните услови во Македонија. Тоа е и причината велат што бараме Собранието на Македонија и пратениците веднаш да пристапат кон Законска процедура и истите да се одважат на нивото на задачата за што се избрани и да го прифатат предлогот на работниците, со што ќе биде овозможено започнувајќи од платата за месец Август 2025 година.

„Работниците во Државата да добиваат зголемена минимална плата како и зголемени плати поради растот на минималната плата. Потребен е вонреден раст на минималната плата со кој истата ќе се зголеми на 500 евра, за да не се случи во Македонија да имаме најниско платени работниците, а највисоко платени функционери во споредба со земјите во регионот и земјите од ЕУ. Да видиме кој е за, а кој е против работниците!“, велат од ССМ.

Оваа иницијатива доаѓа по неуспешниот Економско социјален совет на кој властите и работодавачите не сакаа ниту да чујат за зголемување на сумата која работниците ја добиваат како минимална. Власта наместо разговор за нив минималец, понуди нова пресметка на потрошувачката кошничка. А работодавачите излегоа со став дека нема услови за нова минимална плата која ќе биде повисока од сегашната со образложение дека македонските рабаботници не се до толку продуктивни.

На ова синдикалците им одговорија „Колку сме платени толку сме продуктивни, колку повеќе ќе бидеме платени толку повеќе ќе бидеме продуктивни”.

И.П