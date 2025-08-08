Израелскиот кабинет за безбедност ја потврди намерата за окупирање на Газа

Израелскиот кабинет за безбедност го одобри планот за окупирање на градот Газа, како дел од пошироката стратегија за пораз на Хамас, додека алтернативниот предлог, кој, според медиумите, го презентираше началникот на Генералштабот на израелската армија, генерал-потполковник Ејал Замир, беше отфрлен, пишува The Guardian.

Премиерот Бенјамин Нетанјаху изјави дека кабинетот со големо мнозинство го одобрил неговиот предлог врз основа на пет принципи за завршување на војната во Појасот Газа. Овие принципи вклучуваат: разоружување на Хамас, враќање на сите заложници (живи и мртви), демилитаризација на Газа, воспоставување израелска безбедносна контрола и формирање алтернативна цивилна администрација која не е ниту Хамас ниту Палестинската самоуправа.

„Огромното мнозинство министри од кабинетот за безбедност веруваат дека алтернативниот план нема да доведе ниту до пораз на Хамас ниту до враќање на заложниците“, објави кабинетот на Нетанјаху на социјалната мрежа X.

Израелските медиуми објавуваат дека „алтернативниот план“ најверојатно се однесува на предлогот на началникот на Генералштабот Замир, кој предупреди дека окупацијата на целиот Појас Газа може да го вовлече Израел во долгорочен бунт, хуманитарна одговорност и дополнителна закана за преостанатите заложници, од кои се проценува дека се околу дваесет.

Затоа, конечната одлука на кабинетот за безбедност е ограничена на преземање контрола врз градот Газа, а не на целата територија, како што беше претходно објавено. Нетанјаху во четврток изјави дека Израел планира да преземе целосна контрола врз Појасот Газа, а потоа да го предаде на „пријателските арапски сили кои се спротивставуваат на Хамас“. Сепак, идејата предизвика критики и од израелското воено раководство и од семејствата на заложниците.

Израелските одбранбени сили (ИДФ) ќе започнат подготовки за операција за заземање на Газа, а истовремено ќе доставуваат хуманитарна помош до цивилите надвор од борбените зони, се вели во соопштението на кабинетот на премиерот.