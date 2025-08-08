Биткоинот и крипто-акциите силно растат, се чека наредбата на Трамп

Главните криптовалути и акциите поврзани со криптовалути пораснаа рано во четвртокот пред очекуваното потпишување на извршна наредба од страна на претседателот Трамп, која ќе овозможи додавање на алтернативни средства како криптовалути и приватен капитал на сметките за пензионирање на милиони Американци.

Биткоинот се искачи над 116.000 долари во четврток, додека Ether и XRP се зголемија за повеќе од 4%. Акциите на Coinbase (COIN), најголемата јавно тргувана крипто-берза, се зголемија за дури 3%. Акциите на Robinhood (HOOD) и Strategy (MSTR) се зголемија за повеќе од 1,5%.

Извршната наредба на претседателот Трамп, која се очекува да биде потпишана, ќе ја насочи Комисијата за хартии од вредност (SEC) да го олесни користењето на алтернативни средства во плановите 401(k) и другите сметки за пензионирање.

Регулативата би означила голем пресврт во инвестирањето во пензионирање, отворајќи ја традиционално мирната индустрија за пошпекулативни, а понекогаш и неликвидни инвестиции. Типично, на повеќето учесници во 401(k) им се нуди мешавина од фондови за акции или обврзници или индексни производи во кои можат да инвестираат.

Главните алтернативни менаџери на средства, вклучувајќи ги BlackRock и KKR, изразија поддршка за потегот, кој би ја отворил индустријата за пензиски сметки од повеќе трилиони долари за поширока комбинација на фондови што ги управуваат фирмите.

„Приватните средства како што се недвижностите и инфраструктурата можат да ги зголемат приносите и да ги заштитат инвеститорите за време на падови на пазарот“, напиша претседателот на BlackRock, Лари Финк, во своето последно годишно писмо до инвеститорите.

„Треба да бидеме јасни: Приватните средства се легални во пензиските сметки. Тие се корисни. И стануваат сè потранспарентни.“

Извршната наредба се темели на неодамнешниот крипто моментум во Вашингтон по конгресната „Недела на криптовалути“ во јули, каде што двата дома работеа на тоа да ги добијат законите Clarity, GENIUS и Anti-CBDC преку нивните соодветни гласања.

Законот GENIUS, потпишан од претседателот Трамп на 18 јули, воспоставува регулаторна рамка за употреба на стабилни криптовалути како Tether.

Законот за јасност, кој има за цел да дефинира регулаторен надзор врз криптовалутите, и Законот против надзор на CBDC, кој има за цел да ја спречи Федералната резерва да воспоставува криптовалути на централните банки, беа усвоени во Претставничкиот дом и сега чекаат гласање во Сенатот.