Валутниот пазар е најголем извор на загриженост за европските компании

Европските компании беа најзагрижени за влијанието на валутните флуктуации во последните четири години, при што силата на еврото во 2025-та година влијаеше врз изгледите за финансиските резултати.

Споменувањата за „валутни пречки“ во извештаите за заработка меѓу компаниите „Stoxx Europe 600“ кои досега објавија финансиски извештаи се искачија на највисок број од првиот квартал од 2021-ва година, објавува „Bloomberg“.

Европските компании се најзагрижени за валутните флуктуации. Графикон: „Bloomberg“

И покрај неодамнешниот раст, доларот падна за околу 10% во однос на еврото во 2025-та година поради загриженоста за економската агенда на американската администрација и царинските политики на американскиот претседател Доналд Трамп.

Еврото е поддржано и од растечката доверба во економските изгледи на Европа откако земјите ветија фискални стимулации.

Европскиот извоз, кој генерира голем дел од нивната продажба во долари, заработува помалку кога ги враќа средствата од нивните операции во САД, а посилното евро ги прави европските стоки помалку конкурентни на американските пазари.

Софтверскиот гигант „SAP“, највредната европска компанија, очекува флуктуациите на валутите да го намалат растот за 3,5 процентни поени во неговата облачна дивизија, бидејќи САД се нејзин најголем пазар.

Посилното евро придонесе за послаби од очекуваните приходи на „Adidas“. Финската „Nokia“ го наведе послабиот долар како причина за намалување на прогнозата за профит, очекувајќи загуба од околу 230 милиони евра поради флуктуациите на валутите. Шведските индустриски гиганти од „SKF“ до „Atlas Copco“ предупредија дека послабиот долар во однос на шведската круна ќе влијае на профитот во 2025-та година.

Додека европските компании го опишаа влијанието на царините како во голема мера управливо и ги пренесуваат зголемувањата на цените на потрошувачите, пренасочувајќи ги трговските текови или намалувајќи ги трошоците, негативното влијание на флуктуациите на валутите беше непожелно изненадување.

„Повеќето компании не беа подготвени за ваков вид сила на еврото бидејќи општата нарација на почетокот на годината беше дека претседателствувањето на Трамп нема да биде позитивно за Европа и дека, ако ништо друго, еврото ќе девалвира“, рече Магеш Кумар, аналитичар во „Barclays“, во едно интервју.

„Затоа, не мислам дека многу корпорации презеле доволно мерки на претпазливост“, додаде тој.

Индустриските компании, кои се особено изложени на трговски шокови поради нивните глобални синџири на снабдување и производствен отпечаток, се најзагрижени за валутните пречки во оваа сезона на заработка, според податоците.

Цените и базите на снабдување на европските индустриски компании, кои ги диверзифицираа за време на пандемијата, би можеле да помогнат во ублажувањето на директните ефекти од американските тарифи. Но, тоа нема да ги заштити профитите од резултирачките валутни пречки и индиректната побарувачка погодена глобално, според аналитичарот на „Bloomberg“, Омид Вазири.

Секторот за потрошувачки добра, кој ги вклучува производителите на автомобили и луксузните брендови, е исто така во опасност, заедно со здравствената заштита, која генерира голем дел од своите приходи во долари.

Компаниите фокусирани на домашно ниво, како што се банките и комуналните услуги, се подобро заштитени, што го проширува јазот во очекувањата за раст помеѓу секторите чувствителни на тарифи и оние заштитени со тарифи.

„Обично кога валутата е камен на сопнување, има силен раст. Но, овој пат, позадината на растот не е добра, па затоа е двоен удар за многу компании ориентирани кон извоз“, додаде Кумар.

Сепак, најлошото можеби е зад европските компании, бидејќи тие користат повеќе валутни хеџинзи во втората половина од годината, а флуктуациите на еврото и доларот се нормализираат. Индексот на доларот на „Bloomberg“ се искачи на највисоко ниво за повеќе од еден месец поради очекувањата за економска отпорност, додека еврото се повлече поради загриженоста за економското влијание на трговскиот договор со Соединетите Американски Држави.

„Ефектите треба малку да почнат да бледнеат и веројатно сме блиску до дното“, предвиде Кумар.