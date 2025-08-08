САД ќе воведат 100% царина за увоз на некои чипови

САД ќе воведат царина од околу 100% за полупроводници увезени од компании кои не произведуваат во САД или не планираат да го прават тоа, изјави претседателот Доналд Трамп, според „Reuters“.

Трамп им рече на новинарите во Овалната соба во среда дека новата царинска стапка ќе се применува на сите „чипови и полупроводници увезени во САД“, но нема да се применува на компании кои се обврзале да произведуваат во САД или се во процес на тоа.

„Ако поради некоја причина кажете дека ќе произведувате, а не го правите тоа, тогаш се враќаме и го додаваме, тоа се акумулира и ви наплаќаме подоцна, мора да платите и тоа е загарантирано“, додаде Трамп.

Неговите коментари не беа официјално објавување на царината, а Трамп не даде дополнителни детали.

Не е јасно колку чипови или кои земји увознички ќе бидат засегнати од новата царина. Тајванскиот производител на чипови „TSMC“, кој произведува чипови за повеќето американски компании, има фабрики во земјата, па затоа неговите големи клиенти како „Nvidia“ веројатно нема да се соочат со зголемени царини.

Самиот гигант за чипови изјави дека планира да инвестира стотици милијарди долари во чипови и електроника произведени во САД во текот на следните четири години. Портпаролот на „Nvidia“ одби да коментира.

„Големите компании со многу пари што можат да си дозволат да произведуваат во Америка ќе бидат оние што ќе имаат најголема корист. Тоа е опстанок на најсилните“, рече Брајан Јакобсен, главен економист во инвестициската фирма „Annex Wealth Management“.

Конгресот создаде програма за субвенционирање на производството и истражувањето на полупроводници во вредност од 52,7 милијарди долари до 2022-ра година. Министерството за трговија, под претседателот Џо Бајден, минатата година ги убеди сите пет големи компании за полупроводници да основаат фабрики за чипови во САД како дел од програмата.

Министерството соопшти дека САД минатата година произвеле околу 12 проценти од полупроводниците во светот, што е намалување од 40 проценти во 1990-та година.

Царините за чипови веројатно ќе бидат насочени кон Кина, со која Вашингтон сè уште преговара за трговски договор.

„Постојат толку значајни инвестиции во производството на чипови во САД што голем дел од секторот ќе биде ослободен од тарифи“, рече Мартин Чорземпа, виш соработник во Институтот за меѓународна економија „Peterson“.

„Бидејќи чиповите произведени во Кина нема да бидат ослободени од тарифи, полупроводниците произведени од „SMIC“ или „Huawei“ нема да бидат ослободени“, рече Чорземпа, додавајќи дека чиповите од компаниите што влегуваат на американскиот пазар се претежно вградени во уреди склопени во Кина.

„Ако тарифите се применат без данок на компоненти, промената можеби нема да биде многу голема“, рече тој.

Земјите што произведуваат чипови како Јужна Кореја и Јапонија и Европската Унија склучија трговски договори со САД што може да им дадат предност.

ЕУ соопшти дека се согласила на единствена царина од 15% за поголемиот дел од својот извоз, вклучувајќи автомобили, чипови и фармацевтски производи. Јужна Кореја и Јапонија одделно изјавија дека САД се согласиле да не им наметнуваат поповолни царини од другите земји за чипови, а воедно понудиле и царина од 15%.