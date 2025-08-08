Алтман: „GPT-5“ е најдобриот модел на вештачка интелигенција во светот (ВИДЕО)

„OpenAI“ ја емитуваше во живо нова генерација на својот популарен модел на вештачка интелигенција: „GPT-5“.

Настанот откри голем број револуционерни карактеристики што би можеле да ја редефинираат употребата на вештачката интелигенција во секојдневниот живот, образованието, бизнисот и технологијата.

Новата верзија носи значителни подобрувања во разбирањето на контекстот, обработката на јазикот и мултимодалните можности – можноста вештачката интелигенција истовремено да разбира и обработува текст, аудио, слики и видео.

Претходната верзија, „ChatGPT-4“, веќе донесе големи подобрувања во точноста и сигурноста на одговорите на вештачката интелигенција, а „GPT-5“ ја крева летвата уште повисоко.

„OpenAI“ го направи „GPT-5“ достапен за сите корисници на „ChatGPT“. Сепак, постои ограничување на бројот на барања за корисниците што ја користат бесплатната верзија, по што системот ќе премине на послаба, „мини“ верзија на моделот. За програмерите кои пристапуваат до „GPT-5“ преку „OpenAI API“, моделот ќе биде достапен во три варијанти по различни цени: „GPT-5“, „GPT-5 mini“ и „GPT-5 nano“.

„OpenAI“, исто така, воведува четири тематски персони во „ChatGPT“, така што корисниците можат да го прилагодат моделот според нивните потреби: „Cynic“, „Robot“, „Listener“ и „Nerd“. Исто така, ќе биде можно да се промени бојата за индивидуални разговори.

Во неодамнешните изјави, извршниот директор на „OpenAI“, Сем Алтман, го спореди развојот на моделот „GPT-5“ со „влијанието на проектот Менхетен“, истакнувајќи ја неговата моќ, но и потребата за одговорна употреба.

За време на презентацијата, Алтман нагласи дека „GPT-5 е најдобриот модел на вештачка интелигенција во светот“.

Новиот модел „GPT-5“ претставува значаен чекор напред во развојот на вештачката интелигенција, бидејќи со обединување на најновите иновации, им нуди на корисниците единствено решение за широк спектар на задачи. Ова практично значи дека повеќе нема да има потреба да се преминува од една алатка на друга: „GPT-5“ овозможува беспрекорно работно искуство, без разлика дали се користи за пишување, анализа, програмирање или креативни проекти.