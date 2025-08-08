Јогурт и сирење за поздраво срце: Што вели најновата голема студија

Нова голема студија откри дека редовната консумација на млечни производи може да биде поврзана со помал ризик од срцеви заболувања, дијабетес тип 2 и шест видови рак.

Ферментираните производи како јогурт и кефир особено се издвоија, покажувајќи најголеми здравствени придобивки, додека и полномасните и нискомасните варијанти беа поврзани со подобро здравје на срцето, објавува „EatingWell“.

Млечните производи се клучен дел од упатствата за исхрана во многу земји со причина. Тие се богати со висококвалитетни протеини, есенцијални минерали како калциум и магнезиум и витамини Б12 и А. Препораката е да се консумираат две до три порции дневно, но многу луѓе не успеваат да ја постигнат таа цел. Претходните истражувања веќе сугерираа дека млечните производи можат да го намалат ризикот од хронични заболувања и да го поддржат здравјето на цревата.

За да ја добијат целосната слика, научниците спроведоа сеопфатен преглед на постојните студии за да ја истражат врската помеѓу внесот на млечни производи и низа здравствени исходи кај возрасните. Тие разгледаа како тие влијаат на здравјето на срцето, разни видови рак, составот на телото, смртноста, дијабетес тип 2, здравјето на коските и функцијата на мозокот. Резултатите од овој сеопфатен преглед беа објавени во Европскиот журнал за клиничка исхрана.

Како беше спроведена студијата?

За да го истражат влијанието на млечните производи врз здравјето, истражувачите спроведоа детален преглед на постојните студии. Тимот анализираше клучни информации како што се бројот на учесници, дизајнот на студијата и здравствените резултати, забележувајќи дали ефектот на млечните производи бил позитивен, негативен или неутрален.

Тие идентификуваа 29 здравствени резултати поврзани со исхраната, групирани во пет главни категории: кардиоваскуларно здравје, рак, телесна тежина, смртност и други проблеми како што се дијабетес тип 2 и здравје на коските. Потоа научниците разгледаа како различните видови млечни производи влијаат врз здравјето за да создадат јасна мапа на постојните докази.

Што открија?

Студијата пронајде неколку интересни врски. Генерално, консумирањето на кој било вид млечен производ најчесто беше поврзано со намален ризик од срцеви заболувања, рак на мочниот меур, дојка и дебело црево, дијабетес тип 2 и дебелина. Сепак, пет студии сугерираа можен зголемен ризик од рак на црниот дроб, јајниците и простатата.

Млеко

Од 51 студија што го испитуваа млекото, 13 пријавија позитивна поврзаност, со намален ризик од рак на усната шуплина, мочниот меур и дебелото црево. Сепак, повеќето студии не пронајдоа значаен ефект на млекото врз здравствените резултати.

Сирење

Консумирањето сирење покажа ветувачки резултати во 20 студии, од кои многу открија дека го намалува ризикот од срцеви заболувања, рак на дојка и дебело црево. Од друга страна, 25 студии не пријавија никаков ефект на сирењето, а само две го поврзаа со зголемен ризик од рак на простата.

Јогурт

Јогуртот се издвои особено – 25 студии покажаа дека го намалува ризикот од срцеви заболувања, дијабетес тип 2 и рак на мочниот меур, дојка и дебело црево. Важно е да се напомене дека ниедна студија не ја поврзала потрошувачката на јогурт со зголемен ризик од какви било здравствени проблеми.

Ферментирани млечни производи

Ферментираните млечни производи како кефир покажаа најдоследни придобивки. Тринаесет студии ја поврзаа нивната потрошувачка со намален ризик од срцеви заболувања, мозочен удар и рак на мочниот меур и дојка. Само една студија ги поврза со зголемен ризик.

Полномасни наспроти нискомасни

Повеќето студии што ги споредуваат млечните производи со полномасни и нискомасни не откриле разлика во здравствените ризици. Всушност, двата вида често се поврзани со подобро здравје на срцето. Кога станува збор за рак, производите со полномасни или немале никаков ефект или биле поврзани со помал ризик. Важно е да се напомене дека студијата се потпира на постојните податоци и ги разгледува асоцијациите, а не причината и последицата, бидејќи здравјето е под влијание и на други фактори, како што се генетиката и целокупниот начин на живот.

Како ова се однесува на вашиот секојдневен живот?

Ова истражување сугерира дека вклучувањето на млечни производи во вашата исхрана може да биде паметен потег за вашето целокупно здравје. Јогуртот и ферментираната храна постојано покажуваат придобивки за здравјето на срцето, дијабетес тип 2 и намален ризик од одредени видови на рак. За да ви биде полесно да ги вклучите, обидете се да ја замените ужината со јогурт, да додадете млеко во вашето утринско кафе или житарки или да посипете малку сирење на вашата салата. Сепак, целокупната хранлива вредност е клучна.

Јогурт со свежи бобинки и јаткасти плодови е избалансиран оброк, додека омлет од зеленчук и сирење може да биде хранлив појадок. Од друга страна, комбинирањето на млечни производи со храна богата со шеќер или високо преработена храна може да ги поништи нивните здравствени придобивки. Важно е да се размислува за млечните производи како дел од балансирана исхрана што го поддржува вашето долгорочно здравје.