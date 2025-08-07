„Hugo Boss“ ќе ги зголеми цените глобално поради царините од САД

Германската модна куќа „Hugo Boss“ планира глобално зголемување на цените, делумно за да го ублажи влијанието од повисоките американски царини, објави „Bloomberg“.

Компанијата ќе направи умерени корекции на цените со пролетната колекција за 2026-та година, изјави финансискиот директор Ив Мулер. Во Кина, каде што „Hugo Boss“ се соочува со особено слаба побарувачка, нема да има зголемување на цените.

„Мислам дека бевме многу скромни, Навистина се фокусираме на добриот однос помеѓу цена и вредност“, изјави Мулер, повикувајќи се на „многу умерените“ ценовни политики во изминатите четири до пет години.

Овој потег доаѓа откако и други брендови, како „Hermès International“, „Adidas“ и „Nike“, веќе ги зголемија цените во САД.

Мулер додаде дека изложеноста на „Hugo“ Boss во САД е пониска од таа на другите конкуренти – само околу 15% од годишната продажба доаѓа од американскиот пазар. Околу половина од производите за САД се испорачуваат од Европа, главно од Турција, за која поранешниот американски претседател Доналд Трамп воведе 15% царина. Помалку од 5% од производите доаѓаат од Кина.

Акциите на „Hugo Boss“ пораснаа за речиси 1% откако компанијата објави приходи повисоки од очекуваните за второто тримесечје и ја потврди годишната прогноза.

Извршниот директор Даниел Гридер, кој го насочува брендот кон помлада публика, се стреми да го врати растот преку строга контрола на трошоците. Неговите планови за реформа се соочија со неуспеси минатата година поради слабеење на потрошувачката на главните пазари.