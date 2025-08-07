Светот бара решение за проблемот со пластиката, но е сè поделен

Речиси секоја недела се појавува нов извештај што покажува дека проблемот со пластиката е уште полош отколку што се сметаше претходно, и за здравјето на луѓето и за глобалното здравје.

Порано оваа недела, „Lancet“ објави извештај во кој предупреди на „сериозни“ опасности од зголемената употреба на материјалот и ги процени трошоците за економско здравје на повеќе од 1,5 трилиони долари годишно, објави „Bloomberg“.

Сепак, додека меѓународните дипломати се собираат во Швајцарија за да преговараат за меѓународен договор за справување со загадувањето со пластика, светот денес се чини дека е подалеку од постигнување договор отколку кога процесот започна пред три години.

Состанокот, свикан од Обединетите нации (ОН), е шестата рунда разговори откако претходната „финална“ конференција во Бусан, Јужна Кореја, пропадна минатата зима. Во меѓувреме, се одржаа бројни преговори за да се договори предложениот текст на договорот. Ова го намалува обемот на работа што делегатите треба да ја завршат лично.

Сепак, останува фундаментална поделба меѓу земјите кои сакаат широк договор што ја ограничува количината на нова пластика и некои од токсичните хемикалии во неа, и помала група која сака да го ограничи договорот на подобрување на собирањето на пластичен отпад и поттикнување на рециклирањето. Оваа поделба доминираше во претходните рунди на преговори.

„Гледам дека таа поделба продолжува“, рече Ерин Сајмон, потпретседател и раководител на одделот за пластичен отпад и бизнис во Светскиот фонд за дивиот свет (WWF), една од многуте невладини организации кои се залагаат за посилен договор.

Разликите веројатно ќе бидат уште поизразени во оваа рунда, бидејќи светот доживеа промена во лидерството од конференцијата во Бусан – особено повторниот избор на американскиот претседател Доналд Трамп, чии политики се залагаат за екстракција на повеќе фосилни горива, градежните блокови на пластиката.

Соединетите Американски Држави „поддржуваат договор што го почитува националниот суверенитет и се фокусира на намалување на загадувањето со пластика без наметнување мачни ограничувања за производителите“, рече портпарол на американскиот Стејт департмент, кој ја предводи американската делегација на разговорите.

Џесика Роф, менаџерка на кампањата за пластика и петрохемикалии за Глобалната алијанса за алтернативи за инсинератори (GAIA) за САД и Канада, ја нарече позицијата на САД „разочарувачка“.

„Единствениот начин ефикасно да се справиме со глобалната криза со пластика е да имаме правно обврзувачки договор кој се базира на намалување на производството“, рече Роф.

Обемот на пластика во светот и ризиците поврзани со него продолжуваат да растат

Во меѓувреме, производството на пластика продолжува брзо да расте, според извештајот од 2024-та година на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД). Тоа се удвоило помеѓу 2000-та и 2019-та година, од 234 милиони тони на 460 милиони тони. Без поамбициозни политики, се очекува количината на пластика произведена во светот да достигне 736 милиони тони до 2040-та година.

Според неодамнешната публикација во „Nature“, од повеќе од 16.000 хемикалии во пластиката, повеќе од една четвртина се познати како опасни за здравјето на луѓето, додека огромното мнозинство никогаш не било тестирано за токсичност. Студијата покажува дека овие хемикалии се наоѓаат во секој главен вид пластика.

Некои од нив веќе се поврзани со репродуктивни проблеми, понизок коефициент на интелигенција кај децата и ризик од рак и мозочен удар кај возрасните, при што највисоките ризици се забележуваат кога изложеноста се случува во матката или во раното детство.

Научниците се само во раните фази на разбирање на здравствените ефекти од микропластичните и нанопластичните честички, кои се пронајдени во човечките органи, крвта и спермата. Трудот објавен минатата недела откри дека луѓето вдишуваат 68.000 фрагменти од микропластика што продираат во белите дробови дневно – 100 пати повеќе од претходните проценки. Друг труд од минатата година откри дека пациентите со честички во ѕидовите на крвните садови се изложени на поголем ризик од срцев удар, мозочен удар или смрт.

Исто така, постојат докази дека влијанието на пластиката врз климатските промени е посилно отколку што се сметаше претходно. Извештај од 2024-та година од научниците во Националната лабораторија „Лоренс Беркли“ откри дека во 2019-та година, производството на девствена пластика генерирало 2,24 гигатони еквивалент на јаглерод диоксид, или 5,3% од вкупните емисии на стакленички гасови за таа година.

Новата иницијатива на „Lancet“ ќе ги следи глобалните напори за намалување на изложеноста на пластика и ублажување на ризиците. Тоа е заеднички проект на Бостонскиот колеџ, Универзитетот Хајделберг во Германија, Научниот центар во Монако и Фондацијата „Minderoo“ од Австралија.

„Пластиката е некако невидлива, засенета од климатската криза, од загадувањето на воздухот, од работи како шумски пожари. Ни требаше време да ја сфатиме заканата што ја претставува загадувањето со пластика“, рече професорот по биологија на Бостонскиот колеџ, Филип Ландриган, главен автор на новиот преглед на литературата во „Lancet“ и копретседател на иницијативата.