Индија навестува дека ќе продолжи да купува руска нафта

Индиските претставници велат дека нивната земја ќе продолжи да купува нафта од Русија и покрај заканата од санкции што американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека ќе ги воведе, објави „The New York Times“.

„Reuters“ забележува дека во моментов нема потврда за информациите. Белата куќа, индиското Министерство за надворешни работи и Министерството за нафта и природен гас на земјата сè уште не одговориле на барањата за коментар.

Минатиот месец, американскиот претседател предупреди на својата социјална мрежа „Truth Social“ дека ќе воведе дополнителни санкции врз Индија за купување руско оружје и нафта. Сепак, подоцна рече дека не го интересира што прави Индија со Русија.

Во петокот, Трамп им рече на новинарите дека слушнал оти Индија повеќе нема да купува нафта од Русија.

„Разбирам дека Индија повеќе нема да купува нафта од Русија. Тоа е она што го слушнав. Не знам дали тоа е вистина или не. Тоа е добар чекор. Ќе видиме што ќе се случи“, рече Трамп.

Двајца високи индиски претставници изјавија дека нема промена во индиската политика, објави „The New York Times“. Во статијата, исто така, се вели дека еден од индиските функционери рекол дека владата „не им дала никакви инструкции на нафтените компании“ да го намалат увозот од Русија.

Трамп сè уште не кажал каква би била казната ако Индија не го послуша неговиот повик да престане да увезува руска нафта, забележува весникот. Некои функционери и аналитичари сугерираат дека фокусот на Трамп врз индиските купувања на руска нафта може да биде преговарачка тактика додека двете земји се обидуваат да ги финализираат раните фази од билатералниот трговски договор.

На 14-ти јули, Трамп се закани со 100-процентни царини за земјите што купуваат руска нафта ако Москва не постигне мировен договор со Украина. Русија е најголемиот увозник на нафта во Индија.

Њу Делхи и Москва имаат „стабилно и временски тестирано партнерство“, коментираше портпаролот на индиското Министерство за надворешни работи во петокот, цитиран од „Bloomberg“.