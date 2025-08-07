7 август, 2025
„Buick Electra Orbit“: Спој на романтика и иднина (ФОТО/ВИДЕО)

„GMC“ го претстави концептот „Buick Electra Orbit“, за кој велат дека треба да го спои шармот на 1950-тите со футуристичка технологија и целосно електрична архитектура.

„‚Electra Orbit’ е храбро истражување на тоа што може да биде ‘Buick’ кога ќе ја споиме традицијата со визионерски иновации“, изјави Стјуарт Норис, потпретседател за дизајн во „gmc“ и „GM International“ и главен дизајнер во „SAIC-GM“.

Инспириран од вселенски летала, авиони и концепт-дизајни на „Buick“ од 1950-тите, „Electra Orbit“ има пропорции на флегшип модел: речиси шест метри должина и над два метра ширина.

Со низок преден дел, пространо тело и издолжен аеродинамичен заден дел, 24-инчните тркала се врамени со скулптурални крила, кои го дополнуваат елегантниот страничен профил и создаваат чувство на луксуз.

Целта била внатрешноста максимално да ја отелотвори филозофијата на „Buick“ за комфор. Кабината на „Electra Orbit“ ја продолжува приказната за ретро-футуристичкиот дизајн, со 2+2 распореден распоред на седишта, создавајќи рамнотежа помеѓу луксуз и напредна технологија.

Централниот елемент е простраен, лачен екран „Прстен“, кој се протега од столб до столб (од A-столб до A-столб). Инструмент таблата и воланот се ре-конфигурираат во зависност од режимот на возење – преминувајќи од фокусирано на возачот до режим на автономна удобност.

