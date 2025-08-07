7 август, 2025
Ако го имате еден од овие 10 „Xiaomi“ телефони, ќе добиете прв „HyperOS 3“

шаоми телефон

„Xiaomi“ се подготвува за едно од своите најзначајни софтверски ажурирања – „HyperOS 3“, чие лансирање е планирано за септември 2025-та година.

Базиран на „Android 16“, ова големо ажурирање ветува дека ќе донесе револуционерно корисничко искуство низ целиот „Xiaomi“ екосистем. „HyperOS 3“ ќе содржи унапредени анимации, подобрени перформанси и освежен дизајн, што го прави едно од најочекуваните ажурирања во последните неколку години.

Компанијата внимателно ги одбрала своите водечки и премиум уреди за приоритетен пристап до овој револуционерен софтвер, за да им овозможи на корисниците најдобри можни перформанси.

Овие уреди први го добиваат „HyperOS 3“ во септември:

Водечки модели:

„Xiaomi 15“ – Главниот модел што прв ќе го добие ажурирањето

„Xiaomi 15 Pro“ – Премиум верзија со дополнителни можности

„Xiaomi 15 Ultra“ – Врвен уред со најмодерни спецификации

„Xiaomi 15T Pro“ – Алтернатива со фокус на перформанси

„Xiaomi 14T Pro“

Гејминг уреди:

„Redmi K70 Ultra“ – Гејмерски оптимизиран флегшип со напредно ладење

„Redmi K80 Ultra“

Уреди од следната генерација:

„Xiaomi 16“ – Ќе биде пуштен директно со HyperOS 3

„Xiaomi 16 Pro“ – Премиум верзија со најновиот софтвер

Што нуди HyperOS 3?

– Глатки, напредни анимации

– Подобрена брзина и стабилност

– Нов, поинаков интерфејс

– Подлабока интеграција со „Xiaomi“ екосистемот

Целосна поддршка за „Android 16“ + дополнителни „Xiaomi“ функции

Кога ќе биде достапен?

„HyperOS 3“ се очекува да биде лансиран во септември или октомври 2025-та година. Прво ќе пристигне на флегшип моделите, а потоа постепено ќе се проширува и на средната и пониската класа уреди.

Корисниците можат да проверат дали нивниот уред е подобен за надградба на сајтот „HyperOSUpdates.com“, или преку апликацијата „MemeOS Enhancer“ од „Play Store“, која нуди пристап до скриени „Xiaomi“ функции, системски ажурирања и известувања.

