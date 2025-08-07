Цените во Македонија продожија да растат – инфлацијата во јули високи 4,8 отсто

Според пресметките на Државниот завод за статистика, инфлацијата во јули 2025 година, во однос на јули 2024 година, бележи зголемување од 4.8 %, а индексот на цените на мало бележи зголемување од 5,3 %.

Инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на животот во јули 2025 година, во однос на јуни 2025 година, изнесува 1.1 %.

Повисоката инфлација во јули 2025 година, во однос на јуни 2025 година, е резултат на зголемувањето на трошоците на животот во следните групи: Транспорт за 9.9 %, Рекреација и култура за 2.1 %, Ресторани и хотели за 1.2 %, Мебел, покуќнина и одржување на домаќинствата за 0.7 %, Здравје, Храна и безалкохолни пијалаци за 0.3 % и Облека и обувки, Домување, вода, електрика, гас и други горива за 0.1 %.

Во јули 2025 година, во однос на јуни 2025 година, намалување на трошоците на животот е забележано во следните групи: Разновидни стоки и услуги и Алкохолни пијалаци, тутун и наркотици за 0.1 %.

Трошоците на животот во групите Комуникации и Образование остануваат на исто ниво како и во претходниот месец.

Индексот на цените на мало во јули 2025 година, во однос на јуни 2025 година, изнесува 103.1.

