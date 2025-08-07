Wall Street: Индексите пораснаа, Apple добитник на денот

Акциите пораснаа во средата поради скокот на акциите на Apple, додека инвеститорите ги анализираа најновите објави за корпоративните приходи.

S&P 500 порасна за 0,7%, додека Nasdaq Composite напредуваше за 1,2%. Индустрискиот просек на Dow Jones порасна за околу 81 поен, или 0,2%.

Apple скокна за 5% откако функционер од Белата куќа потврди за CNBC дека производителот на iPhone ќе ги зголеми своите инвестиции во домашното производство за 100 милијарди долари. Ова ги доведува вкупните инвестиции во САД на 600 милијарди долари во следните четири години.

Потезите следат по губитнички ден за пазарот, што го означува петтиот ден на пад на S&P 500 во последните шест и шестата негативна сесија на Dow Jones во последните седум.

„Всушност, ова е само еден вид на варење што сè уште се случува по релативно зголемената нестабилност што се случи кон крајот на минатата недела, бидејќи извештајот за платите беше разочарувачки, а Федералните резерви не ги намалија приходите“, рече Мајкл Грин, менаџер на портфолио и главен стратег во Simplify Asset Management. „Во моментов сме само на чекање.“

Инвеститорите се борат со потенцијалното влијание на царините на претседателот Доналд Трамп, за кои Грин рече дека „не беа толку лоши колку што мислевме дека би можеле да бидат“. Во среда, администрацијата на Трамп објави дека воведува уште една царина од 25% за стоки од Индија, со што вкупната царинска стапка на САД за стоки од најголемиот трговски партнер на Америка ќе достигне 50%.