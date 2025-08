Глобалниот обем на договори достигна 2,6 трилиони долари од почетокот на годината

Глобалниот обем на договори достигна 2,6 трилиони долари, што е највисоко ниво во првите седум месеци од годината од врвот за време на пандемијата во 2021 година. Притисокот за раст на корпоративните одбори и влијанието на порастот на вештачката интелигенција ја надминаа неизвесноста околу американските тарифи.

Бројот на договори до 1-ви август беше за 16% помал од истиот период минатата година, но нивната вредност беше за 28% повисока, според „Dealogic“. Тој беше поддржан од мегадоговори во САД вредни повеќе од 10 милијарди долари.

Тие вклучуваат предложено преземање од страна на „Union Pacific Corp“ за 85 милијарди долари на помалиот конкурент „Norfolk Southern“ и рунда на финансирање од 40 милијарди долари за „OpenAI“ предводена од „Softbank Group“.

Зголемувањето ќе дојде како олеснување за банкарите кои ја започнаа годината очекувајќи администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп да воведе бран на консолидација.

Наместо тоа, неговите тарифи и геополитичката неизвесност ги ставија компаниите на чекање сè додека обновената доверба во корпоративните одбори и антимонополската агенда на американската администрација не го променат расположението.

„Она што го гледаме сега во однос на мотивациите за зделки е дека тие се многу водени од раст и се зголемуваат“, рече Андре Ваисид, раководител на глобалните финансиски услуги и стратегија за зделки во EY.

„Без разлика дали станува збор за вештачка интелигенција или регулаторни промени, гледаме дека нашите клиенти не сакаат да бидат оставени зад себе во оваа трка и тоа ја поттикнува активноста“, додаде тој.

Во споредба со август 2021-ва година, кога инвеститорите кои се опоравуваа од пандемските блокади ја зголемија вредноста на зделките на 3,57 трилиони долари, резултатот од оваа година е речиси 1 трилион долари помал или 27%, помал.

Сепак, аналитичарите во „JP Morgan Chase“ рекоа дека има уште многу што треба да се случи, при што компаниите сакаат да склучат поголеми зделки во втората половина од годината, бидејќи раководителите се прилагодуваат на неизвесноста.

„Луѓето се навикнаа на преовладувачката неизвесност, или можеби сфатија дека непредвидливоста по изборите во САД е само попредвидлива сега“, рече Сајмон Николс, раководител на групата за корпорации и спојувања и преземања „Slaughter and May Corporate and M&A group“.

Од здравство до технологија

Додека здравствениот сектор беше двигател на спојувањата и преземањата во годините по пандемијата, компјутерската и електронската индустрија генерираше повеќе понуди за преземање во САД и Велика Британија во текот на изминатите две години, според „Dealogic“.

Се очекува вештачката интелигенција да поттикне повеќе зделки. Активноста за спојувања и преземања се зголеми во просторот на центри за податоци, како што е аквизицијата на „Samsung“ за 1,7 милијарди долари на германската компанија за ладење центри за податоци „FlaktGroup“.

Договорот од 25 милијарди долари на „Palo Alto Networks“ за израелската компанија за сајбер безбедност „CyberArk“ беше најголем во Европа, Блискиот Исток и Африка досега оваа година, бидејќи растечките закани од вештачката интелигенција ги принудуваат компаниите да имплементираат посилна одбрана.

Приватниот капитал, кој претходно беше настрана, повторно е оживеан со аквизицијата на „Walgreens Boots Alliance“ од страна на „Sycamore Partners“ за 10 милијарди долари и подобрената понуда од 6,4 милијарди долари на „Advent“ за британскиот производител на научни инструменти „Spectris“.

САД беа најголемиот пазар за спојувања и преземања, сочинувајќи повеќе од половина од глобалната активност. Трансакциите во Азиско-пацифичкиот регион се дуплираа во споредба со истиот период минатата година, надминувајќи го регионот EMEA.