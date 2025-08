Украински напади низ Русија: Голем магацин за нафта гори, летовите се откажани

Една жена е повредена во ноќен украински напад со беспилотни летала врз регионот Воронеж, каде што избувна пожар во неколку куќи и објекти на комуналната инфраструктура поради паѓање на остатоци, објави гувернерот на овој јужен руски регион.

Гувернерот на регионот Воронеж, Александар Гусев, изјави на Телеграм дека противвоздушната одбрана уништила околу 15 украински беспилотни летала над таа област.

„Заканата од понатамошни напади со беспилотни летала сè уште постои“, рече Гусев во објава рано во неделата. Ројтерс не можеше независно да ги потврди неговите тврдења, а Украина не ги коментираше веднаш.

Двете страни негираат дека таргетирале цивили во војната што започна со руската инвазија на Украина во февруари 2022 година. Киев вели дека нападите во Русија насочени кон уништување на инфраструктурата се клучни за воените напори на Москва и се одговор на тековните руски напади врз украинските градови.

Руското Министерство за одбрана објави дека неговите сили уништиле 41 украински беспилотни летала во саботата навечер над граничните области со Украина и над Црното Море.

Повеќе од 120 пожарникари изгаснаа голем пожар во магацин за нафта во рускиот град Сочи, кој, според регионалниот гувернер Венјамин Кондратиев, бил предизвикан од напад со украински беспилотни летала.

In another blow to the russian war machine, the oil depot in Sochi is burning after a Ukrainian drone strike. pic.twitter.com/OXw9gjhmwt