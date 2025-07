Grok пристигна во автомобилите на Tesla

Илон Маск на својата социјална мрежа X потврди за она што се шпекулираше веќе некое време – интеграцијата на вештачкиот четбот Grok 4 во возилата на Tesla е започната. Grok пристигнува директно во автомобилите преку надградба на софтверот, каде што ќе ја преземе улогата на паметен асистент за навигација, информации за возење, гласовна контрола и бројни други функции.

Првите корисници веќе споделуваат видеа онлајн кои покажуваат како Grok ја управува навигацијата. „Ова е првото возило целосно контролирано од вештачка интелигенција“, напиша еден од нив. „Само му кажуваш на Grok што да прави и каде да оди – и твојата Tesla го прави тоа веднаш.“ Видеото беше споделено и од X профилот на Tesla.

Сите нови модели на Tesla испорачани по 12 јули 2025 година ќе имаат Grok како стандардна опрема. Постоечките возила исто така ќе ја добијат надградбата, под услов да се опремени со AMD чип, кој ги вклучува Model S, 3, X, Y и Cybertruck.

