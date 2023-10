Меси е маркетиншки најпрофитабилен спортист

Лионел Меси втора година по ред е маркетиншки најпрофитабилниот спортист, покажува 14. годишна листа на „Спортс про“. Зад Меси е НБА ѕвездата Леброн Џејмс.

Меси стана само вториот спортист кој двапати ја предводи листата, која е поделена на три компоненти: сила на брендот, големина на пазарот и економичност.

Трета на листата е Алекс Морган, американска фудбалерка, а потоа следува уште една НБА ѕвезда, Јанис Адетокумбо, и колешката на Морган од репрезентацијата на САД, Меган Рапино.

Топ 10 ги заокружуваат Микаела Шифрин, Луис Хамилтон, Сајмон Бајлс, Килијан Мбапе и Макс Ферстапен.

Најдобриот светски тенисер Новак Ѓоковиќ, се наоѓа на 11. место на оваа листа. Зад него е шампионката на Ју-ес опен Коко Гоф, која со 19 години е најдобро рангирана тинејџерка.

Минатата година на првото место беше Кристијано Роналдо, но оваа година падна на 27. позиција.

Novak Djokovic, Coco Gauff, Naomi Osaka, Aryna Sabalenka, Emma Raducanu, Rafa Nadal, Petra Kvitova, & Ons Jabeur made the top 50 list of most marketable athletes.



11. Djokovic

12. Gauff

14. Osaka

18. Sabalenka

21. Raducanu

41. Nadal

43. Kvitova

50. Jabeur



The Sports Pro Most… pic.twitter.com/hzlPRoeUNv