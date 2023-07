Волкановски со технички нокаут ја одбрани титулата(ВИДЕО)

Во главната борба на настанот УФЦ 290 што се одржа ноќта меѓу саботата и неделата во Лас Вегас, Австралиецот со македонски корени, Александар Волкановски во третата рунда со технички нокаут го победи мексиканскиот борец Јаир Родригез.

Волкановски петти пат по ред успешно го одбрани појасот во перо категорија.

Волкановски и покрај тоа што во мечот влезе со повреда на раката, не дозволи изненадување. Се наметна како подобра борец од почетокот, а во третата рунда го нокаутираше противникот.

