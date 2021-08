Високата инфлација и новиот бран на пандемии го влошија чувството на потрошувачите во Соединетите држави кое е најостро од декември 2011-та година. Соодветниот вкупен индекс падна во август на 70,2 поени од 81,2 во јули, објави во петокот Универзитетот во Мичиген, повикувајќи се на месечната студија. Додека пак економистите очекуваа стагнација, пренесува „Reuters“.

Довербата на потрошувачите забележа само два големи падови во последните 50 години. Финансиските пазари веднаш реагираа на изненадувачки лошите податоци. Американските берзи првично загубија позиици, бидејќи цената на златото порасна и приносите на американските државни обврзници паднаа.

„Продолжувањето на пандемијата предизвикана од варијантата делта беше примено со мешавина на разум и емоции“, рече Ричард Куртин, шеф на истражување на Универзитетот во Мичиген. Потрошувачите со право проценија дека економските перформанси ќе се влошат во следните неколку месеци.

Но, наглиот пораст на негативното економско расположение, исто така, одразува емоционален одговор – „главно фрустрираната надеж дека пандемијата може да заврши наскоро“.

Според прелиминарните резултати, потрошувачите ја оценуваат нивната моментална состојба како полоша отколку порано. Нивните очекувања за следните месеци исто така значително опаѓаат. Во текот на следните дванаесет месеци, тие очекуваат стоките и услугите да пораснат за 4,6%.

Мерката на очекувања за следните неколку години објави пад од 79,0 на 65,2 поени, а индексот на тековните економски услови падна од 84,5 поени на 77,9 поени.

Како и во многу други региони во светот, инфлацијата во САД нагло се забрза неодамна, на пример, поради тешкотиите во снабдувањето и коронакризата. Стоките и услугите чинат 5,4% повеќе во јули отколку истиот месец од минатата година. Толку висока вредност последен пат беше забележана во август 2008-та година.

Истражувањето за доверба на потрошувачите го мери нивото на доверба на домаќинствата во националната економија. The Reuters/University of Michigan Surveys of Consumers, како што се подразбира целосното име, е месечно истражување на ставовите и очекувањата на потрошувачите за американската економија. Обезбедува податоци за очекувањата на потрошувачите за промени во економската средина. Еден дел од истражувањето, Индексот на очекувања на потрошувачите, е официјална компонента на Индексот на водечки индикатори во САД.

Месечното истражување се базира на приближно 500 телефонски анкети на возрасни мажи и жени кои живеат во домаќинства во Соединетите држави. Секое истражување се состои од околу 50 главни прашања за различни аспекти на навиките и очекувањата на потрошувачите. Секоја месечна анкета користи специфичен модел за домаќинство развиен од независни експерти. Испитаниците избрани во анкетата беа интервјуирани 6 месеци подоцна. За сумирање на резултатите се користи ротирачки принцип, при што 60% од нив се обновуваат со нови домаќинства, додека 40% се интервјуирани по втор пат. Прелиминарните податоци вклучуваат приближно 60% од одговорите вклучени во конечната верзија на истражувањето на крајот на месецот.