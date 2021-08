Компанијата Samsung Electronics ги претстави новите модели на часовници, Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic и со тоа започна нова ера во иновациите на паметните часовници. Ова се првите паметни часовници со новиот оперативен систем Wear OS Powered by Samsung, кој е создаден во соработка со компанијата Google, и се опремени со досега најинтуитивниот кориснички интерфејс на Samsung, One UI Watch. Серијата Galaxy Watch4 може да се пофали со подобрени хардверски перформанси и посовршено, поповрзано корисничко искуство од кога било досега. Овие нови уреди се целосно редизајнирани за да обезбедат најдобри алатки за контрола на здравјето на корисниците.

„Серијата Galaxy Watch доживеа огромен раст бидејќи корисниците ги видоа здравствените придобивки и бенефитите од уредите што се носат “, рече д -р T.М.Рох, претседател и директор за мобилни комуникации во Samsung Electronics. „Разбираме дека патот до здравјето е различен за секоја личност, затоа создадовме цела низа корисни функции со кои корисниците имаат детален увид во нивната општа здравствена состојба“.

Најнапреден Samsung пакет функционалности за мониторинг на добросостојбата и здравјето

Galaxy Watch4 е опремен со револуционерен биоактивен сензор на Samsung, кој се карактеризира со помал и покомпактен дизајн, а притоа не губи ништо од точноста на мерењето. Овој нов сензор 3 во 1 користи само еден чип кој прецизно контролира три моќни сензори за здравствени функции – Оптички пулс, Електрично срце и Биоелектрична анализа на импеданса – така што корисниците можат да го следат својот крвен притисок, да откријат абнормална функција на срцето, да го измерат нивото на кислород во крвта, и за прв пат да го пресметаат телесниот состав. Сите овие карактеристики се достапни само на одредени пазари, не се за лица помлади од 22 години и не се наменети да ги заменат традиционалните методи за дијагноза или третман од страна на лекарите.

Целосно новата алатка за мерење телесен состав им овозможува на корисниците подлабок увид во општата здравствена состојба, мерејќи ги клучните параметри како што се скелетната мускулна маса, базалната метаболичка стапка, процентот на вода и телесните масти. Сега можете лесно да го проверите составот на телото на вашиот зглоб со само два прста. За 15 секунди, сензорот на вашиот часовник ќе собере 2400 различни податоци.

Овие паметни часовници доаѓаат со бројни карактеристики за здравствени придобивки за да ги следите вашите секојдневни активности и да бидете мотивирани да дадете се од себе. Одберете некои од различните водени вежби, уживајте во групни предизвици со пријателите и семејството или создадете домашна теретана со поврзување на вашиот Galaxy Watch4 со вашиот Samsung паметен телевизор, кој прикажува голем број калории и отчукувања на срцето за лесно следење. А кога сте подготвени за одмор, серијата Galaxy Watch4 ја нуди досега најкомплетната слика за моделот на спиење, со повеќе детали од порано. Не само што можете да откриете звуци на ‘рчење, туку и да добиете нивоа на кислород во крвта додека спиете. Заедно со напредните резултати за спиење, вашиот Galaxy Watch4 може да ви помогне да се одморите подобро.

Овој уред и софтвер не се наменети за дијагностицирање на болести или други состојби или за лекување, ублажување и спречување на болеста. Резултатите од мерењето се само за лични информации на корисникот.

Совршено мобилно искуство со кориснички интерфејс One UI Watch и оперативен систем Wear OS Powered by Samsung

Едноставноста, леснотијата и ефикасноста се главните карактеристики на платформата за Galaxy паметните часовници- и со целосно новиот кориснички интерфејс на Samsung- One UI Watch и оперативниот систем Wear OS Powered by Samsung, искуството од користењето на паметниот часовник Galaxy е уште посовршено. Апликациите што се компатибилни со корисничкиот интерфејс One UI Watch автоматски се инсталираат на вашиот часовник кога се преземаат на вашиот телефон, и вашите важни поставки – како што се режимот без вознемирување и блокирани повици – веднаш се синхронизираат. Функцијата им овозможува на слушалките да бараат звук помеѓу телефонот и часовникот, во зависност од употребата. Можете исто така без напор да го контролирате вашето мобилно искуство со гласот на Bixby, рамката и контрола на движење. Движете ја подлактицата двапати нагоре и надолу за да примате повици, свртете го зглобот двапати за да ги одбиете повикот или да ги одбиете известувањата и алармите.

Серијата Galaxy Watch4 е првата генерација паметни часовници со новата Wear OS Powered by Samsung платформа која му дава нова повисока димензија на секој аспект од искуството со паметни часовници. Создадена од Samsung и Google, оваа најсовремена платформа ви овозможува да го истражувате експанзивниот екосистем на популарните Google апликации како „Google maps“ и посакуваните Galaxy услуги „Samsung Pay “,„ SmartThings “и„ Bixby“ директно од вашиот зглоб.

Новата платформа, исто така, вклучува поддршка за водечки апликации од трети страни12, како Adidas Running, Calm, Strava и Spotify достапни од Google Play. Заедно со нашиот напреден хардвер и уште поинтуитивен кориснички интерфејс, можете да уживате во едноставно и удобно интегрирано искуство со вашиот Galaxy Watch4. На пример, нашиот подобрен вграден компас работи заедно со Google Maps за да може полесно да ja истражите секоја нова околина.

Моќна изведба директно на вашиот зглоб

Ова неверојатно искуство поддржува големи хардверски надградби, вклучувајќи подобрен процесор, побогати дисплеи и проширена меморија. Серијата Galaxy Watch4 го има првиот 5nm процесор во Galaxy Watch – со 20% побрз процесор и 50% повеќе RAM меморија, како и 10 пати побрз графички процесор во споредба со претходната генерација. Благодарение на ова, скролањето и извршувањето на повеќе задачи истовремено на серијата Galaxy Watch4 е беспрекорно и лесно. Резолуцијата на екранот исто така е подобрена на 450 x 450 пиксели, така што визуелниот приказ е поостар и подетален. И со импресивни 16 GB меморија, ќе имате многу простор за преземање и складирање на вашите омилени апликации, музика и фотографии – и бидете сигурни дека се безбедни благодарение на безбедносната платформа на Samsung, Knox.

Водството на Samsung во технологијата eSIM им овозможува на корисниците да уживаат во слободата да не го носат својот телефон со себе бидејќи знаат дека нивниот паметен часовник ќе се синхронизира и ќе ја пополни таа празнина. Исто така, знаеме дека сигурна батерија е од суштинско значење за паметен часовник. Батеријата може да издржи до 40 часа без полнење, а кога ви треба брзо полнење, 30 минути обезбедуваат дури 10 часа траење на батеријата.

Цена и достапност

Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic во малопродажба ќе бидат достапни од 27. август. Двата часовници имаат елегантен дизајн и потенки се во однос на претходната генерација, а со различните каиши и екран може да се прилагодат на вашиот единствен стил.

Galaxy Watch4 – нашата модерна, минималистичка опција дизајнирана за секојдневна употреба – доаѓа во величина од 40мм и 44мм, со почетна цена од 16,999.00 ден. za Bluetooth верзија. За време на промоцијата, моделот од 40мм ќе биде достапен во црна, сребрена, и розево-златна боја, додека моделот од 44мм ќе биде во понуда во црна, сребрена и елегантна зелена боја.

За оние кои сакаат дизајн на паметни уреди за сите времиња со ротирачки екран што корисниците го обожуваат, Galaxy Watch4 Classic има почетна цена од 21,999.00 ден. за верзиите со Bluetooth и ќе биде достапен во варијанти од 42мм и 46мм во црна и сребрена боја.

Специјално ограничено издание на Galaxy Watch4 Classic Thom Browne, обложено со родиум, ќе биде достапно кон крајот на септември.

LTE поврзаност достапно само на LTE моделите. Самостојно поврзување на гласот и самостојно праќање на пораки на LTE верзијата бараат почетно синхронизирање со соодветниот Android 6.0 или нов паметен телефон. Вашиот оператор може да не поддржува самостојни повици со глас или поддршката може да биде достапна само во некои опции. Проверете со својот оператор за повеќе информации. Самостојната функција е ограничена ако поврзаниот телефон не е вклучен или поврзан на безжична мрежа.