ТВ-сензацијата од своето деби во 1998 година до последната епизода во 2004 година, „Сексот и градот“ продолжува да зазема посебно место во срцата на фановите.

Малкумина можат да ја заборават радоста во дружењето на Кери Бредшо (Сара Џесика Паркер) со нејзините верни пријателки, Саманта, Шарлот и Миранда (Ким Катрал, Кристин Дејвис и Синтија Никсон) во гламурозниот Менхетен, следејќи ги четирите во авантури и незгоди – во љубовта и во животот.

Гледајќи назад денес, постојат елементи кои беа очигледно проблематични: недостиг на расен диверзитет, изобилството на културни стереотипи и премногу оптимистички став кон реалноста – нема шанси Кери да си ги дозволи сите тие Маноло-чевли, коментираат медиумите.

Но, има и други елементи кои придонесоа серијата да биде пред времето: искрен приказ на женски пријателства, искрена дискусија за секс и признавање на фактот дека луѓето над 30 години можат и имаат право да се чувствуваат исто толку збркано и несигурно како и помладите од нив.

И секако, тука е и облеката. Гозба на доцните деведесетти и рана потреба за модни каприци, облеките варираа од беспрекорен шик, симпатични и необични, до крајно бизарни.

Како што се зголемува возбудата за претстојното рестартирање, And Just Like That, ова е добар момент да се препуштиме на мала сарторијална носталгија. Време е да ги погледнеме некои од најнезаборавните модни моменти на „Сексот и градот“.

