Она што сигурно го знаете за Џеф Безос, основачот на „Амазон“, е дека тој е повторно најбогатиот човек на светот, кој нижи неверојатни деловни успеси. Тој се разведе во 2019 година, има деца и сака наутро да поминува со нив.

Исто така, повеќе се пишува за неговата кариера, мантри за успех, рутини. Познато е дека еден милијардерот секогаш размислува три години однапред и донесува само три големи одлуки на ден, и тоа до 17 часот.

Но, сигурно не знаевте некои други интересни факти за овој Американец (57), пишува Телеграф Бизнис.

Мајката на Џеф Безос, Џеки Јоргенсен, имала само 17 години кога го родила.

Таа сè уште одела во средно училиште, а поради бременоста не можела да го заврши своето образование. Подоцна и било дозволено да го заврши школувањето под строги услови.

Кога дипломирала, се развела од биолошкиот татко на Џеф, Тед Јоргенсен. Потоа се омажила за кубански имигрант Мигел Безос, чие презиме го носи сопственикот на Амазон.

Биолошкиот татко на Безос работел во циркус, како изведувач.

Во 2013 година, Бред Стоун објави биографија за лидерот на Амазон, „The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon“, во која, меѓу другото, се наведени овие информации.

Кога Стоун го „бркал“ Јоргенсен заради интервју, тој рекол дека наводно не го видел својот син со децении. Почина на 16 март 2015 година, на 71-годишна возраст.

Најбогатиот човек во светот бил заинтересиран за бизнис уште од рана возраст, сакал “how things” работи и инженеринг.

Уште во средно училиште, тој го започнал едукативниот летен камп „Dream Institute“. Според „Business Insider“, тој и неговата тогашна девојка работеле заедно на проектот и земале 600 американски долари по човек. Тој исто така како млад работел во Мекдоналдс.

Тој ја основал Amazon во гаражата на својата куќа, и за малку ќе ја наречел „Cadabra“.

Просторот во гаражата бил толку мал што Безос морал да одржува состаноци, со неколку вработени во тоа време, во барот Барнс и Нобл. Неговата поранешна сопруга Мекензи Скот била дел од создавањето на Amazon.

Oд идејата да ја нарече компанијата „Cadabra“ го одвратил адвокатот Тод Тарберт, кој му рекол дека името премногу потсетува на леш (леш кој го проучуваат медицински лица), особено кога се изговара преку телефон.

Безос стана „self-made“ милијардер кога имал само 35 години, а тоа беше во 1999 година.

Истата година, неговото име се најде на листата на милијардери на Форбс, и оттогаш неговото богатство рапидно расте.