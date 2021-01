Основачот на „Мајкрософт“, милијардер и филантроп Бил Гејтс објави на „Твитер“ дека оваа недела ја примил првата доза на вакцината против коронавирус, но не откри која.

Гејтс рече дека се чувствува одлично и им се заблагодари на сите научници, учесници во истражувањето, регулатори и медицински професионалци „кои нѐ доведоа до оваа точка“.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd— Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021

„Една од предностите да се има 65 години е тоа што ги исполнувам условите за вакцина против Ковид-19“, напиша Гејтс за фотографијата од вакцинацијата. Гејтс, сепак, не откри која вакцина ја примил.