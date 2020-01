Серена Вилијамс елиминирана од Австралија опен

Американката Серена Вилијамс сензационално беше елиминирана во третото коло од првиот Гренд слем турнир за годината – Австралија опен.

Триесет и осум-годишната sвезда беше елиминирана од кинеската тенисерка Циан Ванг по 4:6, 7:6 (2), 5:7.

Така, Серена, која беше прогласена за фаворитка за освојување на титулата во Мелбурн, ќе мора да почека за освојување на 24-тиот трофеј од турнирите од големата четворка.

Интересно е што на претходната средба меѓу нив, 28-годишната Кинескиња загуби за 44 минути од Вилијамс по 1:6, 0:6, а успехот денес може да се дефинира како слатка одмазда за понижувачкиот пораз.

