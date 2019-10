Се подготвува трампа кај „петлите“ – Модриќ на местото на Ериксен?

Фудбалерите на Тотенхем се наоѓаат во голема резултатска криза, а потврда за тоа е и преубедливиот пораз со 2-7 од Баерн Минхен во ЛШ. На поразот му претходеле несогласување меѓу фудбалерите, кои кулминираа со аферата меѓу Вертонген и Ериксен (наводно Вертонген спиел со сопругата на колегата).

Судбината на Кристијан Ериксен беше една од главните теми во текот на преониот рок, сепак на крај Данецот остана во Тотенхем. Реал Мадрид се споменуваше како следна дестинација за фудбалерот од средниот ред.

Шпанските медиуми пишуваа за можна трампа меѓу двата клуба.

Хрватот Лука Модриќ ја одработува последната година од договорот со Реал, па наводно тој би можел да се врати кај „петлите“, а Ериксен да замине кон Мадрид.

Модриќ 4 сезони играше на „Вајт Харт Лејн“.

[@EldesMarque] | Tottenham Hotspur have now been offered former Spurs player Luka Modric by Real Madrid president Florentino Pérez in a swap for Christian Eriksen.

Eriksen and Modric are free agents in the summer with the clubs keen to avoid losing the duo for free.#THFC #COYS pic.twitter.com/UaZS4vKQY4

— Ricky Sacks 🎙 (@RickSpur) October 4, 2019