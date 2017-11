Штербик и Ана Грос прогласени за најдобри играчи во месец октомври

Голманот на европскиот шампион Вардар, Арпад Штербик заедно со бекот на Нант, Ана Грос се прогласени за најдобри играчи на ЕХФ за месец октомври.

ЕХФ посочува дека Штербик е еден од клучните играчи за Вардар и дека актуелните шампиони предводени од ветеранот на голот го држат првото место во групата А во Лигата на шампиони.

„Кога бев помлад, сите индивидуални достигнувања ми беа многу важни, но сега како минува времето тимските остварувањасе поважни. Сепак, бидејќи наскоро ќе имам 38 години и има толку многу добри голмани во ЛШ, секако дека е чест да бидеш играч на месецот според ЕХФ. Имавме доста тешки мечеви во октомври, како гостувањето во Сегед, а никогаш не знаеш што да очекуваш кога играш со Загреб“, вели Штербик.

Congratulations to Ana Gros and Arpad Sterbik, the EHF Players of October! Catch their reactions to the award: https://t.co/vg2tWdbGqJ pic.twitter.com/7GKP2Vbg56

— EHF (@EHF) November 3, 2017