Tip of the week: Меракот нема цена!

„Tip of the Week“ се авторски текстови што се објавуваат секој четврток и обработуваат теми од секојдневниот живот коишто помогат да го подобрите вашето лично…

За ова пишував и во првиот Прирачник „Tip of the Week#1“од 2013 г. Но, инспирација повторно да ја обработам оваа тема се моите колешки со…

It means no worries, all the rest of your day. Добро, уште пред да започнеме, тоа не значи дека треба да заборавиме на обврските, одговорностите,…